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搶人大作戰 餐飲業者祭出年終轉職津貼

台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」祭出「年終轉職津貼」方案，只要年底前面試並到職者，明年農曆年前即可領到一個月薪資的轉職津貼！圖／新天地提供
台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」祭出「年終轉職津貼」方案，只要年底前面試並到職者，明年農曆年前即可領到一個月薪資的轉職津貼！圖／新天地提供

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餐飲業展開搶人大作戰！新天地（8940）餐飲集團旗下的台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」，預計今年底進駐台北微風南山開設全台三號店，目前開出優於同業薪資條件，希望招募近30名新進員工，但職缺公開近一個月，求職件數卻寥寥可數，眼看缺工即將造成開幕日期延宕，不惜祭出「年終轉職津貼」方案，強調只要在年底前面試並到職者，明年農曆年前即可領到一個月薪資的轉職津貼！

台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」預計今年底進駐台北微風南山開設全台第三店。圖／曾麗芳
台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」預計今年底進駐台北微風南山開設全台第三店。圖／曾麗芳

新天地餐飲集團表示，不惜以補發年終津貼搶人，就是希望藉此吸引年後想換工作的求職者提前行動，期盼缺工名額能趕在年底開幕前一次補齊，搶一波農曆年前的聚餐商機，提前引爆年後轉職潮！

新天地表示，有感的分紅獎金提撥，最能激勵第一線員工士氣，也最能凝聚門店向心力，有效降低離職率。以「樂葵法式鐵板燒」為例，每季提撥該店淨利14％作為全店員工分紅獎金，依不同職位每人一年累計分紅獎金可達1.5至2個月薪水，每季分紅一次，比年終獎金更即時更受歡迎。

台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」，每季提撥該店淨利14％作為全店員工分紅獎金。圖／新天地提供
台中人氣餐廳「樂葵法式鐵板燒」，每季提撥該店淨利14％作為全店員工分紅獎金。圖／新天地提供

事實上，歷年第四季向來是企業徵才效果較差的時段，因為接近年底，上班族等著領年終獎金，要到農曆年後才會湧出大量求職履歷，但今年缺工情況已經嚴重影響餐飲集團的營運，導致餐飲業職缺數量不降反升，創下近10年來新高。

根據人力銀行調查統計，國內人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，共超過14萬個工作職缺，而國內餐飲業人力缺口已逼近25％，造成餐飲業有客人卻不敢接、縮短營業時間、延後開店進度，甚至因缺人而結束營業的現象！

新天地認為，各大餐飲集團為了解決嚴重的缺工問題，今年以來陸續宣布調薪，幅度幾乎都在6％以上。但由於主要餐飲集團普遍調薪，各家薪資落差不大，預期求職者比較的重心反而會落在「分紅獎金」。

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