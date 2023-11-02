「微歧視」成校園霸凌隱性危機 兒盟：1／3兒少曾遭微歧視

據兒盟今天公布的「2023臺灣兒少遭微歧視經驗與校園霸凌調查報告」，有近三分之一的兒少（32.2％）有被微歧視的經驗，等於平均每三個兒少就有一人被微歧視，調查顯示台灣兒少平均有15.1％遭遇校園霸凌，但如果是被微歧視的兒少，被霸凌比例高達34.2％，也有92.6％的兒少認為微歧視會演變成霸凌事件。

調查指出，曾被微歧視的兒少被微歧視的方式，包括「覺得跟大家格格不入」、「感覺到被忽略」及「覺得被其他人貼標籤」，還有兒少覺得「有人會刻意模仿我的言語跟行為」。

兒盟認為，兒少遭微歧視背後可能的因素，「不一樣」可能是主因，並自編「微歧視量表」分析，結果顯示，身心疾病、性別氣質、性傾向特質遇到微歧視的狀況最嚴重，以「身心障礙」、「身心疾病」的兒少而言，較多有「別人不想坐在我附近或跟我分同一組」被他人排拒在外的情境；而因「性別氣質」與「性傾向」被微歧視的兒少，相對其他特質有較多「我覺得我被其他人貼標籤」以及遭遇「有人會刻意模仿我的言語跟行為」，讓他們當眾覺得不堪。

調查發現，遭微歧視的兒少往往得不到周遭支持甚至還受到他人負面回應，如被同學嘲笑、老師約談或被同學冷漠忽視，導致身心產生影響，覺得傷心與感到焦慮分別佔49.5％與40.6％佔比最高，甚至有三成以上兒少因不想去學校（32％），31.6％兒少因此否定自己。

兒福聯盟執行長白麗芳呼籲，近日教育部啟動校園霸凌防制準則修法，建議增加預防的具體措施，包括敏感教育、修復式生活教育，學習學生衝突時如何調解並促進彼此對話，將正確處理學生衝突、預防霸凌策略融入校園生活，以避免霸凌創傷發生。

兒盟今年與可口可樂合作推動「我有我的霸免權」反霸凌計畫，連續第二年以「襪！我們不一樣」為主題，從源頭預防霸凌，勇敢告別微歧視，將多元與和平帶到校園與社會，將從即日起至5日於松山文創園區展出。 ★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。