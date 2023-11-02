外資終結連14賣回頭補貨 00929逾4萬張登冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策按兵不動，連續兩個月未升息，市場解讀本波升息循環可能已結束，美股反彈，費半大漲逾2%，激勵台股今天開高走高，大漲358.39點，收16,396.95點，站上月線，成交量2,623億元。股王世芯大漲逾5%、台積電強彈3.6%，AI股大反攻，廣達、台光電漲逾5%，緯創、光寶科、奇鋐漲3~4%。

今天外資買超162.65億元，投信買超27.15億元，自營商買超24.49億元，合計3大法人買超214.29億元。

外資對台股結束連14賣轉為買超，今天買超第一名為熱門的高股息ETF 00929，大買4.4萬張。同為高股息ETF的0056、00919入列買超前10名，另外00878國泰永續高股息也加碼6,090張。

今天台股成交量最大的前兩檔個股分別為定穎投控、長榮航，都遭外資賣超，長榮航1.59萬張居賣超冠軍，定穎投控7,850張則為賣超第3名。

法人表示，近期以巴戰爭、美債殖利率衝高、美國晶片禁令等國際利空紛傳，台股本周連兩天跌破萬6大關，市場信心疲弱，今天在聯準會不升息利多之下展開報復性反彈，量能站上5日均量。由於指數盤跌已達三個月，技術指標KD由低檔超賣區翻揚向上，後續若量能增溫，有機會展開一波反彈。

外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)44,206張、友達(2409)27,819張、台積電(2330)10,883張、中信金(2891)9,867張、華航(2610)8,832張、聯電(2303)7,560張、富邦越南(00885)7,526張、群創(3481)6,885張、元大高股息(0056)6,832張、群益台灣精選高息(00919)6,685張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)15,935張、開發金(2883)9,413張、定穎投控(3715)7,850張、英業達(2356)3,957張、致伸(4915)3,161張、復華富時不動產(00712)2,910張、元大滬深300正2(00637L)2,835張、旺宏(2337)2,834張、華東(8110)2,330張、中信關鍵半導體(00891)1,890張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。