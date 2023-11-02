AIFIAN 「引路人」帶你遨遊威士忌知識

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威士忌身為諸多宴會、社交場合不可或缺的酒品，許多人可能都在社交場合喝過威士忌。但若想深入了解該酒品，會發現威士忌知識博大精深，從釀造方式、桶型選擇到產區、陳年年份等差異皆會影響酒品風味。為了讓更多用戶能輕鬆入門威士忌， AIFIAN 特別舉辦「威士忌引路人」活動，邀請 3 位威士忌引路人，帶領用戶輕鬆掌握威士忌的入門知識，除增加品飲樂趣外，也幫助用戶選擇適合自己的酒品。

根據 AIFIAN 官方資訊，在此次「威士忌引路人」活動中，AIFIAN 特別邀請了 3 位虛擬的威士忌引路人，他們將透過官方 LINE 平台與用戶分享威士忌豐富的歷史及不同產區、品牌帶來的獨特風味。用戶除了能透過活動與引路人互動、獲取威士忌知識，在 11 月 15 日（三）前完成 3 位引路人的試驗，還有機會獲得 AIFIAN 互動回饋最高 100 元。

此外，在活動期間，只要完成 3 位引路人的試驗並成功推薦好友 1 名，除了能獲得推薦回饋 100 元，還有機會獲得與「威士忌新酒」等值的回饋金額。立即前往 AIFIAN LINE 官方帳號，和引路人一同探索威士忌世界，讓 AIFIAN 獎勵你的探索之旅。

AIFIAN 為用戶精選具有品味、且有機會保值的人生裝備，讓用戶一站即可完成裝備的收藏、管理與轉售，享受更多價值儲存的可能。通過這次的威士忌引路人活動，期望能讓更多用戶認識威士忌酒品及其全新的收藏方式，讓更多的人能夠享受威士忌收藏帶來的樂趣和價值提升。

（禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）

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