北分署傳授工會「故事行銷」策略 優化品牌形象

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勞動部勞動力發展署北分署於11月2日在新北市鶯歌陶瓷觀光工廠舉辦觀摩活動--「故事行銷文創主題館」，邀請了轄區內30多位工會團體代表參加，藉由專家的寶貴經驗分享與對話互動，為工會代表注入新的啟發與觀點，再透過「故事行銷」策略，提升與推廣工會的品牌形象、認知度，進而增強會員間的認同感與工會組織的凝聚力，優化辦訓品質。

陶瓷觀光工廠的「新旺集瓷」營運長許世鋼，先是介紹該公司的獨特經營理念與商業模式。他特別著重如何透過故事行銷的策略，將陶瓷館重新定位，賦予它更多的生命與活力；參訪民眾不僅可了解台灣陶瓷發展的歷程與製作的演進，現場還有專業的做陶體驗課程，讓旅客滿載知性與歡樂的回憶。此外，「淨地球有限公司」創辦人張雅娟女士也分享其成功經驗，她以「Nature Me」品牌為例，講述小型企業結合ESG議題，把環保教育向下深耕、從小做起，透過親子互動改變未來的環境，也讓其品牌故事更具深度與意義。

最後，專業的導覽人員帶領工會代表們參觀新旺陶瓷紀念博物館，並參與泥巴共舞的陶藝DIY體驗。此次導覽不僅只是簡單的參觀，而是透過實際的故事行銷策略，讓參觀者能夠更加深入地了解「新旺集瓷」這家具有四代歷史的製陶家族，及其從製瓦、燒碗、到磁磚的轉型歷程。

北分署表示，參訪活動只是一個過程，真正目的係讓工會代表們能夠深刻體認「故事行銷」的力量和其帶來的效益。例如，工會團體規劃辦理「產業人才投資方案」等在職訓練，從一般職類的手工皂製作、手作木工、花藝作物栽培、咖啡調製，到電腦軟體開發的程式設計語言pythan、AI人工智慧與運用、企業永續經營ESG，或屬於財經類的不動產買賣及法規實務等專業領域課程，若能透過「故事行銷」方式做宣導與推廣，定能吸引在職勞工朋友們的興趣而報名參訓，也大大提升工會外在的形象。

另方面，強化與推廣工會的自身品牌形象，也能激發會員的內部凝聚力與認同感，持續規劃辦理更優質的職訓課程與培訓環境。相關活動資訊與職訓課程，請逕上北分署官網（https://tkyhkm.wda.gov.tw/）或至FB粉絲頁「賈北伯JobBebe」查閱。