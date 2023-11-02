帝國擴張象徵香蕉幣 反思當代交易機制

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香蕉作為熱帶地區常見的經濟作物，也成了上世紀殖民帝國擴張欲望的象徵。洪建全基金會2023年度「問問題計畫」，由藝術家李奎壁發表《香蕉幣》個展，以香蕉為主軸，藉殖民地式經濟的狀態，回應當代的交易機制。

「問問題計畫」為洪建全基金會的藝術委託創作項目，自2015年啟動以來，至今已累積八檔展覽。每年提出一個問題，探討社會、文化與生命內涵。今年以「TRADE or TRAP？」為核心命題。李奎壁長期關注於跨國移動與勞動經驗，並提出她對於今日物質世界的批判觀點。洪建全基金會執行長張淑征表示：「李奎壁的作品讓我們重新思考當代的交易機制，在如今全球化的背景之下，帶領我們看見在創造價值的同時，其中隱含的經濟與政治衝突。」

20世紀中葉，日本帝國曾於北婆羅門洲、馬來西亞與新加坡等殖民地，短暫發行一種軍票「香蕉幣」，李奎壁的作品之一《香蕉園天氣預報》，便是結合「香蕉幣」的鈔票圖像，再連接至Google 天氣預報，將曾經作為殖民地香蕉園地點的天氣情況，同步呈現於展場的投影畫面之中。

作品之二《香蕉幣計畫》則藉由展場桌面的QR碼，讓觀眾進入採香蕉的遊戲中，靠著不斷採收成熟的香蕉，觀眾也將獲得對應的積分，積分到達一定門檻，系統則會自動配送虛擬貨幣到觀眾的帳戶中。在展期間舉辦的工作坊，則會讓獲得虛擬貨幣的觀眾參與，讓觀眾共同決議虛擬貨幣兌換NFT（非同質化代幣）、以及金屬香蕉的方式，甚至調整往後遊戲的積分機制等，共同決定「香蕉幣」的未來走勢。

藉著《香蕉幣》個展，也向觀眾提問：當價值與價格的關係日漸偏離、交易的形象又不斷蛻變，現行經濟、金融體系的信任機制是否能打造人類的烏托邦？