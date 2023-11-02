《科技》全球健康照護產業AI市場 2027年上看345億美元

【時報記者郭鴻慧台北報導】工研院「眺望2024產業發展趨勢研討會」今(2)日舉辦健康照護專場，工研院產科國際所分析師呂明芳指出，據2021年Global Market Insight報告指出，2020年全球健康照護產業中的人工智慧應用規模已達42億美元，預計將於2027年達到345億美元，估計2021年至2027年的年複合成長率(CAGR)將達到33.7%。

近幾年許多產業都想投入發展AI人工智慧相關應用，更專注其適用的各種應用領域與可解決的問題，可分成兩個面向：一、使用AI技術來解決過去無法解決的問題；二、因為AI技術出現後而引發的新服務應用，其技術特性可以用來改善運動產業流程中的健康狀態追蹤與風險預測的兩大問題。透過國際標竿案例Zone7提出的技術創新與服務應用，指出導入AI於運動健康管理與傷患預防服務流程中，透過預測球員的運動狀況與健康風險數據，可有效地優化其表現，並避免其陷入可能的風險，也確實減少監控球員成本。

值得注意的是，AI聊天機器人服務是近幾年熱門的AI服務應用領域，AI聊天機器人服務可提升健康照護的品質和效率，幫助醫師快速和準確地紀錄和整理病歷，減少人為的錯誤和遺漏，並節省寶貴的時間和精力。它也可以幫助醫師進行診斷和處方，提供最新的醫學知識和臨床指引，並根據病人的個別情況給出最適合的建議。

2022年底生成式AI ChatGPT橫空出世，打破過往的生活形式與工作型態，健康照護產業也在探尋科技與健康照護的可能性與最佳交會點並創造商機，期以透過AI浪潮創造突破式的健康照護應用，國際大廠Microsoft的子公司Nuance投入發展生成式AI在臨床醫療和照護紀錄的應用，能透過語音識別技術快速將醫病對話轉化為文字紀錄以及摘要，作為輔助醫護人員進行臨床醫療照護紀錄，不僅節省了醫護人員的時間，也從而提高醫療照護服務品質。

呂明芳指出，AI聊天機器人服務和生成式AI服務是一種具創新與前瞻性的技術，然而它也需要克服一些困難，建構智慧化的系統往往需要許多大數據，對於健康照護產業來說，將病患數據進行去識別化或編碼尤其重要，以及場域業者如何信任以及願意將AI智慧科技應用導入場域，以幫助其優化服務流程、節省成本並共創商機，才能真正將其應用落地。