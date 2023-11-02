《半導體》股王法說報喜 世芯-KY總座：明年非常有信心

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【時報記者王逸芯台北報導】股王世芯-KY(3661)今日舉辦法說會，總經理沈翔霖表示，預計第四季營收會相較第三季微幅下滑，但展望2024年，世芯-KY看好北美客戶動能強勁，且台積電(2330)在CoWoS產能給予極大支持，故對明年營收成長非常有信心。

展望第四季，總經理沈翔霖指出，CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能短缺預計會在本季季中陸續紓解。

展望2024年，沈翔霖指出，世芯-KY持續抱持樂觀態度，除了北美最大客戶明年仍具一定的成長潛力，另一家北美主要客戶的訓練晶片(training chip)出貨可望從第四季後期逐步增溫，明年可望躍升為世芯第二大客戶，2024年還有多個重要專案項目開始量產，都可望扮演世芯-KY明年重要營運動能。

沈翔霖進一步表示，世芯-KY的北美客戶專案需求比預期更強勁，而台積電在CoWoS產能給予極大支持，對明年營收成長非常有信心。

美國針對大陸日前祭出最新的晶片禁令，沈翔霖指出，目前看到對世芯-KY影響有限，預計新禁令影響今年營收比重約1~2%，今年世芯-KY來自大陸營收比重將降至不到15%，世芯-KY也會全力遵守所有法規，充分了解客戶背景才會接單。

世芯-KY計畫發行GDR(海外存託憑證)，募資約3.5億美元，稀釋股本約5%，世芯-KY說明指出，因近期看到客戶更強烈的需求，且採用CoWoS封裝的晶片需要更長的時間，多個專案項目陸續進入量產階段，就算目前現金充沛，但為準備未來北美大客戶更多的AI專案量產，還是決定發行GDR。