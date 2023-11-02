又一外銀跟進 推美元優利活存及新台幣高利定存

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美國聯準會如預期暫停升息並保留再次升息彈性後，又有一家外銀2日，針對財管戶推出美元優利及新台幣高利定存。

渣打銀行2日宣布針對理財客戶推出「豐盈升活美金活存年息，最高加碼到3個月5.98％的年利率優存，自登錄月起享年利率加碼優惠3個月；另新台幣定存年利率1.55％，維持6個月。美元活存新增資金須達最低門檻美元5萬元（含）以上，方可享利率加碼優惠；台幣定存則需要100萬元起跳。

渣打銀行官網是針對不同客戶別，優先理財貴賓及優先私人理財貴賓於活動期間內新增之美金活存新資金給不同之優惠年利率。如優先理財貴賓（往來資產達等值新台幣300萬（含）以上），可享5.48％優惠年利率；優先私人理財貴賓（往來資產達等值新台幣3,000萬（含）以上），可享5.58％優惠年利率。

渣打銀行表示，若活動登錄期間全新開戶並簽署加入成為渣打優先理財貴賓或優先私人理財貴賓，還可以再額外加碼0.2％優惠年利率。活動加碼計息期間累計換匯金額達等值美金5萬元（含）以上，可再享額外加碼0.2％優惠年利率。合計最高加碼利率可有5.88％及5.98％。

除了美元存款外，渣打銀行同日也推出1.55％「利中注定」新台幣定存，最高可承做500萬元。