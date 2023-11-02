深美國小營養午餐檢驗出爐 衛生局：未符合食品中毒

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基隆市上月爆發深美國小疑似營養午餐中毒事件，2日衛生局檢驗報告出爐，其中食品與環境檢體均未驗出致病菌，人體部分5位學生有3位驗出諾羅病毒。衛生局表示，根據衛生福利部食品藥物管理署訂定之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規定，本案無法判定為符合食物中毒。

衛生局指出，有關深美國小疑似食物中毒案件，於11月1日相關送驗檢體報告已全數出爐，在食品檢體部分，10月13日送驗留餐檢體1件、鮮乳檢體1件、豆奶檢體1件，送驗食品致病菌（沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌、仙人掌桿菌），都未檢出。

在環境檢體包含廚具等部分，於10月13日送驗刀具、砧板拭子各1件，而送驗食品致病菌，都未檢出。

而最後在人體檢體部分，10月16日共送驗7人（學生5人、廚工2人），檢驗報告於11月1日出爐，其中在細菌性項目（含霍亂、沙門氏桿菌、桿菌性痢疾、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、腸道出血性大腸桿菌感染症、仙人掌桿菌）及病毒性項目（諾羅病毒、輪狀病毒），5位學生中，有3人檢出諾羅病毒、2名廚工則未檢出。

衛生局表示，依該檢驗結果，本案留餐檢體及環境檢體檢驗結果均為陰性；人體糞便檢體有3名檢出諾羅病毒陽性，廚工則均為陰性，依衛生福利部食品藥物管理署訂定之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規定，無法判定為符合食品中毒事件。

衛生局長張賢政表示，為預防校園食品中毒或腹瀉群聚事件發生，將加強各級學校營養午餐稽核及輔導外，並將在市府指導跨局處合作架構下，於近期規畫食安論壇，以精進食安作為。