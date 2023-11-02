《金融股》玉山金前3季獲利年增36.4% 超越去年全年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】玉山金(2884)今(2)日召開第3季法人說明會，2023年前9月金控獲利再寫佳績，玉山金淨收益481.9億元，稅後淨利158.9億元，較去年同期成長36.4%，獲利已超逾去年全年；玉山銀行稅後淨利139.4億元，年成長29.8%。玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長17.9%、417.7%，各子公司均交出良好成績。

玉山金第三季淨手收為56.41億元，銀行第三季淨手收為49.52億元，均為單季手續費歷史新高。玉山金控前9個月淨手續費收入157.6億元，財富管理淨手收68.5億元，年成長13.8%。玉山依顧客不同人生階段的財富管理需求，從財富累積、稅務安排、信託規劃、個人與家族資產傳承、高資產財富管理2.0以及私人銀行，提供全方位的資產管理服務，滿足全客群的多元理財需求。

玉山銀前三季信用卡淨手收52.8億元年成長14.6%，簽帳金額年成長15.2%，達4145.9億元創歷年同期新高，排名市場第3名。海外旅遊熱絡，帶動相關簽帳金額大幅成長8成。玉山熊本熊信用卡同步發行日圓雙幣卡版本，獲市場熱烈迴響，深耕旅遊消費商機，並串聯玉山完整的外幣換匯服務，滿足顧客出國旅遊的全方位金融需求。

2023年受高息環境及全球終端需求減少影響，玉山穩健發展放款業務，9月底放款餘額年成長4.6%，消金放款餘額年成長5.3%、企業放款年成長4.1%、SME年成長8%。玉山展現良好的風險管理能力，第3季底逾期放款比率(NPL)為0.17%，備抵呆帳覆蓋率711.3%，維持優良資產品質。更連續3年攜手企業舉辦ESG永續倡議行動，今年號召157家國內外優質企業響應低碳轉型，目前整體永續授信餘額佔整體法金放款35.4%，致力推動產業邁向淨零目標。

玉山金總經理陳茂欽表示，玉山前3季各項財業務表現良好，銀行9月底合併放款餘額突破2兆元，這是繼2015年底突破兆元大關後的新里程碑。