資策會今發布「AI軟體開發指引」 6大面向建立企業有責操作

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生成式AI引發全球巨大創新熱潮，資策會軟體技術研究院（軟體院）今發表「生成式AI軟體開發指引」，提出問責性、透明度六大關鍵面向，要協助企業可負責任地開發和部署AIGC（生成式AI），在提高軟體開發效率外，也能確保來源可靠度與安全性。

據Expert.ai調查，78％企業意識到訓練專用GPT是重大工程，Build Your Own GPT（BYOG）成為企業面臨的全新挑戰。軟體院今（2）日特舉辦軟體院科技日「1st STI TECH DAY」，以「前瞻趨勢與新興生態佈局」為題，聚集產學研專家共同探討產業趨勢與新興生態發展。

會上繼8月份推出「企業生成式AI導入指引」後，再發布第二份「生成式AI輔助之軟體開發指引」，其涵蓋六大關鍵面向，包括問責性、系統透明度、AI生成項目、資料治理、系統公平性、系統可靠度，從各面向協助發展建立負責任的軟體開發機制。

2023年初，Google測試ChatGPT之程式撰寫能力已達到三級工程師（初階工程師）的水準，以生成式AI方式開發軟體，為企業帶來效益的同時，亦衍生一些新的風險問題及治理挑戰。企業應當如何建立負責任的軟體開發機制，是現今軟體開發至關重要議題。

資策會軟體院表示，該指引要提供投入生成式AI的軟體開發者，掌握生成式AI軟體開發作法，及可能遇到的問題與解決方案，建立負責任軟體開發機制所需步驟、制定原則、可操作的規範等，來確保企業負責任地開發和部署AIGC，提高軟體開發效率。

在增進效率同時，生成式AI模型可能產生不完整或不正確的程式碼，需要開發人員進一步修正和調整。此外也可能存在隱私風險和潛在的安全問題，例如：生成不安全的程式碼或違反隱私保護的內容。

因此該軟體指引也要引導開發人員，謹慎評估和監控模型的性能和結果，建立負責任的開發機制，確保生成的項目符合需求並且安全可靠。