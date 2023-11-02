《國際產業》諾和諾德Q3業績創紀錄 Wegovy減肥藥很搶手

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】諾和諾德(Novo Nordisk)在周四公布第三季銷售和營業利益雙雙創新紀錄；但該丹麥製藥公司也指出，將繼續對普受歡迎的Wegovy減肥藥進行供應限制。

該公司在財報的文件上說，公司在9月和10月已經對美國和歐盟當局提出申請，希望能夠批准，將Wegovy使用於降低心血管風險。

8月的一項大型研究結果顯示，Wegovy藥具有明顯的降低心血管風險的益處，該消息有望讓諾和諾德超越日常生活藥物的公司形象。

諾和說，美國食藥署(FDA)已經同意，優先審查該藥物。

關於Wegovy藥，諾和一直難以滿足該藥作為減肥藥的需求，並且自五月以來，限制了美國願意接受治療的病患數量。由於該藥的熱銷，諾和諾德一度擠下LVMH集團，登上歐洲股市的市值王。

諾和諾德表示，單是Wegovy藥在上季銷售來到96億丹麥克朗(約13.6億美元)，季增率為28%，年增幅度達到8倍。

諾和在八月時曾表示，由於供不應求，對Wegovy藥的供應限制，可能會持續到2024年。但投資人呼籲，公司必須要澄清供應問題何時才能解決。

諾和第三季整體銷售為年增29%，達到587億丹麥克朗(約83.3億美元)，營業利益增加33%，至269億丹麥克朗(約38.2億美元)，雙雙創下歷史新高。

諾和諾德已在上個月，今年第三次調高全年銷售和營業利益的財測指引。