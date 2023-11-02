《通網股》中華電Q3淨利年減2.9% 行動服務營收連30月成長

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)今(2)日舉辦法說會，第三季淨利年減少2.9%，每股盈餘1.18元，包括每股盈餘及淨利符合財測預期。中華電第三季行動服務營收年增率達6.9％，連續30個月成長，行動4G升5G月繳金額提升亦維持44%年增長。

中華電第3季合併營收為536.6億元，較去年同期增加0.3%；營業淨利為114.6億元，減少5.9%；EBITDA為213.8億元，較去年同期減少3.3%；歸屬於母公司業主之淨利為90.9億元，減少2.9%；每股盈餘1.18元；每股盈餘及淨利符合財測預期。

董事長郭水義表示，中華電第三季各項業務展現健康的成長動能，儘管去年同期基期較高導致財務表現年增率相對下滑，但中華電穩固的基礎將持續推升長期永續成長。各事業群在第三季展現強勁韌性，在個人與家庭事業群部分，行動服務營收年增率達6.9％，已連續30個月成長，行動4G升5G月繳金額提升亦維持44％年增長。同時，中華電在台灣行動市場的行動服務營收市占率逐季攀升，截止至第三季為止已超過40％，客戶數市占率亦成長至37.1％，擴大領先地位。此外，固網寬頻業務的升速優惠方案持續帶動客戶數及ARPU(Average Revenue Per User，每用戶平均收入)成長。在企業客戶事業群方面，因受固網語音業務下滑影響，整體營收下滑，但新興業務中的資安及IDC業務營收因需求增加而持續成長，符合公司預期。而國際事業群營收亦有雙位數的成長，此外，中華電信持續加速全球佈局，分別與波蘭電信公司EXATEL和泰國Overbrook醫院簽署合作備忘錄，將台灣的成功模式複製到全球市場。

總經理林昭陽表示，中華電在第三季為進一步推動及擴大數位生態系的合作，投資科科科技(KK Company Technologies)，支持創新商業模式，為客戶提供更好的影音品質服務。此外，中華電領先電信同業，宣布籌組影視基金，期盼打造文化內容生態圈，也藉助與國內外內容創作者合作，加強IPTV(Internet Protocol Television)和OTT(Over-the-top)服務。

中華電截至2023年9月底，行動電話客戶數為1,293萬，較去年同期增加4.1%。第三季整體行動服務營收為164.2億元，較去年同期成長6.9%；行動090月租型ARPU為553元，較去年同期增加5.1%。