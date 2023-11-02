台商返鄉投票搭機有優惠？ 海基會：尊重市場機制

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台灣總統大選倒數計時，近日台商圈傳出返鄉投票有機票購票優惠，遭質疑中國大陸是否介入選舉。對此，海基會副祕書長兼發言人蔡孟君今表示，此次台商返鄉團購機票的方案，是由大陸台企聯自行與兩岸航空公司去溝通協商，海基會尊重市場商業機制，並強調台灣社會有高度共識，不希望大陸介選。

蔡孟君2日在海基會例行背景說明會上做出上述表示。她指出，相關主管機關已對該議題有所回覆跟說明，並呼籲中國大陸不要做任何介入台灣選舉的行為，這對台灣成熟的民主選舉是沒有效果，甚至會造成反效果。

另據她了解，此次台商返鄉團購機票的方案，是由台企聯自行與兩岸航空公司去溝通協商，「海基會尊重市場商業機制」。

大陸近日舉辦中央金融工作會議，強調未來會全面監管金融活動，而富士康部分公司在大陸遭查稅，將來查稅項目是否會擴大波及到其他台商？蔡孟君說，有關大陸相關政策後續進一步的落實，是否會對台商造成影響，海基會會持續密切關注。

大陸國台辦主任宋濤近日在廣西會見國民黨與農漁貿團體負責人時表示，將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供幫助。對此，蔡孟君回應指，據了解，當時是由陸方祭出禁令，我相關主管機關已經有做出回應跟說明。

蔡孟君強調，海基會支持政府的立場，認為兩岸之間相關貿易事項有爭議的話，應該要透過協議的平台機制來妥善地溝通處理。