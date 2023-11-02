永續發展！ 北市府前瞻推動中小企業ESG轉型

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市產業發展局今(2)日舉辦「ESG未來式！永續台北好企機」活動，揭示全台首個城市級中小企業ESG輔導亮點，將透過企業pitch及市集展攤呈現6家受輔導中小企業ESG轉型的階段成果以及媒合產業與社會企業所共創的永續解方，可望藉由各項具體的轉型作為展示，帶動更多本市產業跨出永續的第一步。

活動現場展攤同時精選8間社會企業，展出具有永續創新的商業服務方案及特色產品服務，包含永續剩食共享平台Tasteme、透過流域收復成為里山的守護者八百金、培力身障夥伴烘培技能的勝利廚房、教育領域中幫助特殊族群的心輔犬、推動環保無毒衛生棉Shesmy、回收海洋廢棄物製成環保包款Deya、培育永續種子教師課程之玩轉學校，以及研發共享AI智能驗尿馬桶的英普瑞斯，提供產業落實ESG行動上，得以透過外部合作方式，找到創新永續的多元選擇。

台北市副市長林奕華表示，北市府市政白皮書涵蓋「樂活宜居」、「友善共融」及「創新活力」共3大領域，相關施政措施與永續發展息息相關，今天現場展示包括以打造多元共融友善職場願景工程的吐司利亞國際餐飲、營造綠色電商永續生活選品的果翼數位科技、推出永續甜點品牌計畫的阿默企業、募集ESG共好房屋物件的富裕傳承、倡議減碳飲水行動的華生水資源，以及打造產地到餐桌的呈現永續餐食體驗的穀果國際，皆呼應市府推動3大政策領域的永續精神。

北市產發局表示，隨著當前國際戰爭、極端氣候災難、政經動盪等風險的發生，都讓我們看到：環境與社會的永續發展不再只是政府或非營利組織的責任，ESG也不只是宣示性的標語，而是各產業乃至全民需要共同面對的考驗。今年「永續臺北好企機計畫」的推出，透過一對一ESG創新轉型輔導、行動方案執行以及創新永續媒合等，協助本市包括批發及零售、住宿及餐飲、資通訊服務業、不動產服務業、製造業等5大產業內的中小企業，在投入ESG行動路上都能找得到具體永續轉型的方式。

北市產發局指出，本次活動更透過選擇友善環境與社會的供應商及合作夥伴、提供循環使用的玻璃瓶裝飲用水等行動，深化本次活動的永續價值，更期待帶動更多政府機關、產業先進及市民朋友們進一步認識ESG創新永續行動及解方。