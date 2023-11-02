急診關鍵40秒 台南1600萬擴大建置救護車優先號誌

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台南市2年前在奇美與成大醫院21處路口率先全台試辦緊急車輛優先號誌，救護車接近醫院時，行經路口可全面開啟綠燈通行，統計可縮短40秒車程，2日再花1600萬經費，擴大使用到台南市立安南醫院10處路口，爭取患者救治的關鍵時間。

緊急救護車輛優先號誌系統是在台南市救護車與醫院附近路口分別建置訊號發射器與接收器，當救護車輛接近醫院時，行經的路口交通號誌會主動變成綠燈，提供救護車輛快速通過。

台南市2年前率先在大型教學醫院試辦這套系統，在20輛救護車與奇美、成大醫院周遭21處路口建置訊號系統，統計平均省下40秒的行車時間，現在將延伸到區域醫院。

台南市立安南醫院每天有3500人到4000人看門診，急診150人到180人，在醫院上班的職員與病患總數超過1萬人，是台南市規模較大的區域醫院。台南市交通局預計將花1600萬，在附近路口建置這項系統。

安南醫院院長林聖哲表示，不要小看這40秒，每個人只要失去心跳、血壓3到5分鐘，救回的機率已不大，40秒對緊急醫療來說，幫助很大。

台南市長黃偉哲表示，台南市3年前起，已在61輛救護車內配置12導層心電圖，有助於提早研判患者是否有心肌梗塞狀況。現在再透過交通號誌縮短送醫時間，對心肌梗塞、腦出血的患者，搶救生死往往就在關鍵幾秒，縮短送醫時間，就是增加獲救機會。