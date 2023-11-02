Q3議事錄摘要鴿中帶鷹 央行理事：不排除Q4積極面對通膨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）2日如市場預期停止升息，利率已「連二凍」，但Fed主席鮑爾仍未明確為市場給出指引，後續保留升息可能。中央銀行2日也公布的第三季理監事會議事錄摘要，會中理事全數同意暫停升息，但不少理事針對物價提出疑慮，當中有鷹派論調建議，「不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。

央行第三季理監事會上，全體理事同意利率「連二凍」，重貼現率維持在1.875％；但央行總裁楊金龍在會後記者會就已提到，有些理事在會中提醒，應關注通膨變化，「不能掉以輕心」，也提到貨幣緊縮將是「for longer」，也就是維持更長時間，且暗示明年沒有降息空間。

根據央行第三季議事錄摘要，央行理事均認同經濟放緩，利率宜維持不動。但有理事認為，房價漲勢雖趨緩，但仍在上升中；而房租是房價的落後指標， 且其占消費者物價指數（CPI）的權重高，若房租價格上升，恐帶動未來物價上漲；加上民眾感受較深的商品或服務類CPI年增率仍居高，也恐將造成民眾的通膨預期心理。

該理事認為，考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，維持政策利率不變；宜再觀察一季，不排除下一季即須積極面對可能的通膨。

另有理事提醒，受短期因素影響，今年年8月CPI年增率再度逾2％，整體趨勢雖已向下，但仍須持續觀察。也有理事直言，由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可暫時不調整，但影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。

有理事指出，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，尤其17項重要民生物資CPI年增率均高於整體CPI年增率，核心CPI也持續高於CPI；而觀察前八月房租年增率高於去年，且娛樂服務價格年增率居高，由於房租及服務類價格均具有僵固性，此部分仍須持續觀察。此次雖贊同維持政策利率不變，但第四季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，若發現物價上漲有鬆動現象，央行應採取比較積極的措施來打擊通膨。

不過，也有理事認為，我國經濟成長緩慢，尤其是經濟成長主要動力的出口及民間投資，其減緩程度令人擔心；另，預期明年國內CPI將降至2％以下。綜合考量物價穩定與經濟成長目標下，認為當前並無升息、也無降息的理由，維持政策利率不變是合理決定。

市場解讀，若以央行理事會中發言，通膨仍將是第四季季央行決策主要關鍵，即後續國內CPI及核心CPI數據若居高不下，央行12月恐要面臨兩難，在經濟成長與通膨之間如何拿捏，考驗楊金龍團隊決策。