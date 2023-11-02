搞分裂的下場如何？比利時編舞家以舞作告訴你

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被譽為下一位歐陸舞壇接班人的比利時編舞家楊．馬騰斯，其代表作《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，將在本周末於2023秋天藝術節與觀眾見面。

今年39歲的楊．馬騰斯是當今國際舞壇最炙手可熱的編舞家之一。《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》的成功也讓他在新一代的編舞家中脫穎而出，於歐陸現代舞界聲名大噪，成為國際指標性劇院爭相邀演的新星。

這部作品靈感受到近年全球抗議浪潮啟發，包含美國「黑人的命也是命」遊行、法國黃背心運動、全球氣候變遷及女性平權等抗爭行動。此作同時也是其十年創作生涯以來規模最大型的製作，共有17位從18到72歲的表演者參與，呈現多元的國籍、膚色與背景，包含高中生、默劇演員及退休職業舞者等，並將各自生命經驗融入舞作。

楊．馬騰斯表示，作品核心精神還是希望提醒大家，當面對不公不義時，不能只是眼睜睜地看著威權及暴力發生。唯有起身反抗且不斷堅持，才能得到自由。

作品亦匯集了來自三段不同時期的抗議歌曲，包含當代作曲家亨里克．葛瑞茲基（Henryk Gorecki）的大鍵琴協奏曲，爵士音樂家馬克斯．羅契和艾比．林肯（Max Roach ＆ Abbey Lincoln）的歌曲、蘇格蘭作家艾莉．史密斯（Ali Smith）的詩句，以及英國說唱詩人Kae Tempest的歌曲〈人的臉〉（People's faces），代表不同時代對抗威權的象徵。

《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》將在本週11月3日至11月5日於國家戲劇院登場。