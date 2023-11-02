益張前三季EPS 3.74元 樂觀看Q4營運

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全球商用置物設備廠益張（8342）搶攻高毛利醫療照護產品市場有成，彌補商用展示櫥櫃銷售大幅衰退情況，帶動第三季單季EPS 1.61元，推升前三季EPS 3.74元。展望第四季，益張認為，隨著歐洲區經濟逐漸解凍，客戶拉貨動能回溫，商店展示設備業績可望緩步穩回升，加上醫療照護系列產品需求成長，對未來挑戰抱持樂觀看待。

益張第三季合併營收3.45億元，毛利率達24.63％，創上櫃以來單季毛利率次高，季增2.41個百分點，年增6.02個百分點；稅後純益0.54億元，季增8.93％，年減15.72％，單季EPS 1.61元。

益張前三季累計合併營收9.92億元，毛利率22.14％，年增4.06個百分點，稅後純益1.26億元，EPS 3.74元。

益張指出，受俄烏戰爭及高通膨影響，歐洲市場終端需求緊縮，前三季商店展示設備較去年同期下滑近7成，但受惠高附加價值的醫療照護系列產品需求暢旺，前三季醫療照護業績年成長達1.34倍，加上廠內自動化生產效能提升及瓶頸製程效率有明顯改善，第三季單季毛利率攀升至24.6％，創上櫃以來單季毛利率次高！

益張進一步表示，前三季獲利較去年同期衰退，主要是受到匯兌收益減少影響，前三季累計匯兌收益僅1,540萬元，較去年同期大幅縮水8成。