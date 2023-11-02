氫能車世代跨大步！首部加氫站管理辦法上路

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氫能車議題正熱，在完成草案程序後，經濟部近日公布最新規定，首個國內加氫站許可辦法正式上路，未來不僅將比照加油站、加氣站規定，更考量氫氣特性來強化安全距離，最重要的是，也確定在高速公路服務區、休息站都能設置加氫站。有了加氫站周邊設施的相關法規，不僅滿足業者期望在年底建設加氫站的目標，也象徵台灣對於氫能車發展跨出了重要的一步。

中油力拚全台首座加氫站年底亮相，聯華林德也計畫在台南樹谷工業區建制加氫站。氫能車世代的周邊配套都已經箭在弦上，經濟部近日公告「加氫站銷售氫燃料經營許可管理辦法」，國內首部加氫站許可辦法正式上路。

氫氣屬於易燃氣體，經濟部能源署參考日本規定，在今年7月預告相關草案，針對基本設施、用地位址、安全距離、相關設備、洩漏警報與申請與登記程序等規定，提出完整規範。

依照規定，設置加氫站堆定大致與加油站、加氣站差不多，但考量到氫氣的特性，安全距離參考日本規定，加氫站應於地界周圍內，以鋼筋混凝土構築高度2公尺以上，厚度25公分以上之防護牆，其轉角處以長度、寬度各為35公分以上之加強柱連接；但出入口臨接道路面及臨接道路側4公尺範圍內、基地臨接永久性空地或山坡之地界且設站基地已有擋土牆構造者，不在此限；氫能車輛加氫位置應距儲氫槽至少3公尺以上。但儲氫槽與車輛之間已安裝護欄時，不在此限；儲氫槽及加氫機各設施應與加氫站地界保持8公尺以上之距離等。

許可辦法正式上路後，業者需要申請到獲得許可要花多少時間？能源署官員表示，不管是國營事業或私人企業，都可以依照辦法向地方政府申請，至於核准時間，就必須要看與地方政府審查情況而定。