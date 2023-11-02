台積電創辦人張忠謀 獲頒首屆李國鼎獎

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台積電創辦人張忠謀是全球焦點人物，手握全世界半導體發展，他所創辦的台積電市值逾5,000億美元。時空置換到50年之前，有誰敢為他毅然作出突破決策、找到創業的第一桶金？唯獨至今世人懷念、美譽為「台灣經濟奇蹟推手」的李國鼎！

1988年企業界人士響應、催生的「李國鼎科技發展基金會」，當時李國鼎先生自行政院政務委員退休後受聘總統府資政，仍退而不休繼續配合政策在國際間推介台灣發展經驗。當時就有張忠謀先生在背後默默的支持，並在基金會的歷史記錄中親口說出，「沒有李國鼎，沒有台積電」！

財團法人李國鼎科技發展基金會董事長王伯元2日宣布，首次由基金會設立的「李國鼎獎」，傳揚李國鼎資政時代精神。第一屆得主為台積電創辦人張忠謀，高度彰顯李國鼎獎的設立理念與時代意義。基金會將於11／9日盛大舉行頒獎儀式，總統蔡英文將親自頒發。王伯元透露，張忠謀非常欣喜地受獎，而且典禮後將代表總統赴美出席APEC高峰會。

張忠謀當年自美來台發展晶圓代工，與工研院、新竹科學園區的成立淵源深厚，李國鼎擔任主管科技政策的行政院政務委員達12年，期間推動成立工研院、新竹科學園區、資策會，奠定台灣科技產業的基礎，包括台積電草創及初期資金的協尋。「李資政以他的真知灼見，協助台灣從當年的困頓中崛起」，王伯元說，自己當年也是受到資政的號召，回到台灣投入創投事業，見證台灣自工業到科技的發展歷程。