星展前理專爆勾結黑幫吸金 金管會：明年納金檢重點

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銀行行員與詐團勾結再變形，現竟出現「理專勾結黑幫詐團」案例，金管會認為是新態樣，將列為明年金檢新重點。銀行局副局長林志吉2日坦言已收到星展銀行通報重大偶發事件，檢查局副局長賴欣國進一步指出，針對「理專勾結詐團」明年將列入一般金檢重點，並強化六大檢查項目，若有更多個案出現或有必要的話再成立專案金檢。

據媒體報導，有幫派成員以「保本保息」、有16％至24％的高額年息房產商品等話術吸引民眾投資，再吸收星展銀行前柯姓理專提供有錢人名單，2019年至今吸金4,800萬餘元、有10人受害，兩人被新北地檢署拘提到案後，向新北地方法院聲請收押禁見裁准。

銀行局副局長林志吉指出，星展銀行已在1日向銀行局通報重大偶發事件，說明相關報導所提的理專已在幾年前就離職，近期並無因本案遭檢調搜索，該行已啟動相關內部調查，該理專任職期間是否有媒體所述情況。

由於案情由檢調調查中還不明朗，有關銀行行員涉不法情事，金管會多次要求金融機構建立誠信經營文化，並強化員工行為風險管理，包括認為你的員工KYE、建立員工異常行為指標、建立吹哨者制度，且第一道防線有風險管理，第二、三道防線也要負責相關風險查核，維持社會大眾的信任。

林志吉指出，會參考以往做法，會將星展銀對理專行為管理或落實情形納入檢查重點，另外，公司治理評鑑若有重大違失、重大裁罰會列為減分項目，且必要時會在國銀總經理會議中做檢討，與同業分享相關經驗。

檢查局副局長賴欣國指出，過去是銀行「行員」勾結「詐團」，此次「理專」勾結「黑幫詐團」且有銷售非法商品吸金，明年將列入一般金檢，將有六大重點包括：1．理專與客戶、黑幫有無不當利益收受、不當資金往來；2．理專有無銷售非法商品、非經核准商品；3、銷售中有無落實KYC、KYP，是否進行不當銷售；4 金融機構是否有防詐措施，像臨櫃關懷、開戶審查、異常交易監控機制；5 理專是否有把高資產客戶資料洩露給第三者應用、是否落實客戶個資保護；6 詐騙是否與金融機構理專不當調高人頭客戶網銀轉帳額度、ATM提領額度。

星展銀行（台灣）表示，該名理專已於2020年3月離職。全案已進入檢調單位調查程序，該行無法評論相關案情。