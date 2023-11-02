證交所與會計師事務所並肩 推動優質企業上市

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為協助更多優質企業加入臺灣資本市場行列，證交所今（2）日攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀集來自生技醫療、資訊軟體、餐飲娛樂等各產業具創新性與成長潛力的企業參與交流。

證交所董事長林修銘致詞時表示，臺灣資本市場蓬勃發展，長期以來備受國際資金青睞，以深具研發實力與競爭力的電子產業和特色產業生態系，讓臺灣累積相當堅強的硬實力。

他指出，隨著政府陸續推出產業創新與核心戰略計畫與政策，加速新經濟產業崛起和「數位」、「永續」雙軸轉型，證交所將持續與新創生態圈互動交流，形塑產業新藍圖，打造多元價值鏈，以資本市場驅動臺灣產業轉型。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢致詞表示，全球資本市場處於不穩定經濟環境中，惟臺灣資本市場憑藉透明的法規與健全的體質，因而具備相當競爭優勢，加上資本市場法規滾動式調整，已有多家創新企業相繼送件與掛牌成功，為IPO市場注入新活力，未來也將持續推動更多優質企業加入臺灣資本市場。

會中邀請今年6月掛牌上市的華安醫學總經理陳翰民，分享IPO過程中企業主面臨的挑戰與歷程，證交所期盼透過上市經驗分享，協助及吸引更多潛在優質企業加入資本市場。

另德勤商務法律事務所律師陳盈蓁，以「從資本市場看企業永續轉型」為題，就近期公司治理所關注焦點，包括永續發展行動方案、氣候變遷和淨零排放等議題，在ESG浪潮下企業如何因應與面對，讓ESG成為企業競爭優勢，進行專題分享。

證交所表示，將繼續推動產業多元化的發展方向，並發揮正面影響力，讓更多不同領域的新經濟公司加入資本市場，在互惠共好基礎下，創造台灣新價值。