前往主要內容
工商時報LOGO

台南邁入高齡社會 勞工局明年開辦35班次照服員訓練

  • 中時即時 張毓翎
台南市政府勞工局職訓就服中心明年預計辦理35班次照顧服務員訓練專班；市府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲（左三）2日在新營區民治市政中心說明這次課程內容。（張毓翎攝）
台南市政府勞工局職訓就服中心明年預計辦理35班次照顧服務員訓練專班；市府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲（左三）2日在新營區民治市政中心說明這次課程內容。（張毓翎攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南老年人口達30萬，已邁入高齡社會，台南市政府勞工局6年來開辦180班次的照顧服務員訓練專班，總計培訓5791人，訓後就業率超過8成5，成效顯著；勞工局說，明年度將辦理35班次，即日起開放受理申請。

勞工局長王鑫基表示，隨著台南邁入高齡社會，台南市長黃偉哲指示要落實長者於社區在地老化，讓台南「區區有日照」，加上推動長照2.0政策，相關人力需求不斷增加，以協助長者、失能者或身心障礙者生活起居。

因應照顧服務員就業市場需求大，市府勞工局職訓就服中心辦理照顧服務員訓練專班已經6年，鼓勵轄內符合辦訓資格的醫療護理機構、大專院校、工會等加入照顧服務員培育行列，投入長照產業。

市府勞工局職訓就服中心明年預計辦理35班次照顧服務員訓練專班，即日起開始受理各大專校院、長照機構、護理醫療機構、各法人團體等提報「113年度補助辦理照顧服務員專班訓練計畫」與「113年度補助辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」，受理收件至11月20日截止。

市府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，明年照服員專班訓練計畫，涵蓋CPR急救、居家用藥安全、急症處理、清潔、翻身拍背、正確餵食等訓練課程，培育學員具備扎實的照顧服務知識與職能，總訓練計畫達106小時。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 84萬鴻海股東不要看！郭明錤揭富士康明年大利空

  2. 260萬人準備領錢！11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

  3. 獨家／保險局檢討特定癌險給付 多張保單恐停售

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。