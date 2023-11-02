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營業成本顯著增加 百德機械前三季EPS 1.64元

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百德機械2日董事會承認第三季財報，由於營業成本顯著增加，第三季EPS從去年同期0.77元降至0.41元；前三季EPS由去年同期1.93元降為1.64元。

百德第三季合併營收7.13億元，年增6.44％，受英國及美國兩地生產成本增加，致使營業毛利下降，本業獲利1.38億元，還好新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益2千多萬元挹注，本期淨利0.22億元，EPS為0.41元。

百德前三季合併營收19.34億元，年微增0.05％，本業獲利1.48億元、本期淨利1.06億元，EPS為1.64元。

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