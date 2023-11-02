人工智慧改變商貿模式 2023台北新貿獎得主分享經驗

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全球掀起人工智慧浪潮，AI和大數據所提供的分析資料，正一步步改變並提升企業與消費者間的互動；台北市政府於今(2)日舉辦 「2023台北跨境電商年會暨新貿獎頒獎典禮」，以「流量新秩序 智慧大創生」為主題，邀請跨境電商標竿企業共同剖析產業最新行銷趨勢與操作手法，吸引超過400位企業代表參加，台北市長蔣萬安也出席主持頒獎。

此次活動所頒發跨境電商界的最高殊榮「2023台北新貿獎」，不僅表揚模範企業在跨境電商的優異能力，更標誌著台灣企業的外貿數位應用新路徑，透過在跨境電商領域的商業創新，展現台灣掌握未來商業的新機會。

蔣萬安表示，台北新貿獎已成台灣跨境電商產業的標竿獎項，對企業是實力與市場價值的肯定，也定義了台灣產業商業競爭力的新指標，台北新貿獎甄選、獎勵全台灣從事跨境電商的企業，並在年會中發表企業的創新商業模式，讓與會業者相信跨境電商的商業價值及其成功要素。

北市產發局表示，台北新貿獎十大獲獎企業產業及技法相當多元，領域涵蓋遊戲機、文創文具、寵物用品、母嬰用品、運動用品、自行車零配件等；此外為了更深入了解數據分析和品牌行銷如何有效地推動電商平台銷售，邀請了兩位今年新貿獎金獎得主—飛輪電商創辦人賴勇全、極山公司執行長梁國鴻分享自身的市場經驗。

北市產發局指出，2023台北跨境電商年會進入第7年，年年依據全球跨境電商脈動規劃主題內容，協助全台企業把握海外商機並啟發經營策略新思維，且累計評選出70家以上優質經典企業個案，引領台灣外貿產業走向更清晰的跨境電商新未來。