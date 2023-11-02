StarKids成果發表會萬聖節登場 孩子盛裝展自信

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StarKids兒童才藝學院於萬聖節前夕，以「搗蛋」為主題，在全台知名免稅品牌昇恆昌集團內湖旗艦店舉辦第3屆成果發表會，現場聚集近500名親子共襄盛舉，每位小朋友皆盛裝打扮，盡情展現魅力舞台。

至於為什麼要定期舉辦成果演出？StarKids創辦人蕭憶璠表示，自創立以來，發現許多孩子其實是畏懼站在舞台上表現自我的，但透過教師鼓勵、多元豐富的學習環境，看到小朋友們在學習舞蹈的過程中，從最初地小心翼翼，開始願意自主嘗試，變得更有韌性，也更願意表達自己的想法。尤其舞台演出的機會，提供孩子們舞感、節奏感、團體合作等全方位的訓練，讓他們能在一次次的經驗累積下，開啟自信成長之路。

蕭憶璠說，此次於成果展演出的小朋友，無論學習舞蹈的時間長短，都為了展現自己最好的一面，主動向老師提出希望額外排練。從第一次練習到表演當日，老師們看到孩子們當天的表現，比起練習的時候更整齊、精彩，更感動分享道：「在舞台上發光不再只是一兩個孩子的專屬，而是所有孩子都很閃 耀！」。

演出結束後，家長們提到加入StarKids這一年，一路看著小朋友們從不會跳舞，轉變為能夠面對台下眾多觀眾進行演出，從害羞內斂變得自信閃亮，明顯可見孩子們的成長，驚喜回饋：「小朋友在這長大了不少，回 到家中與學校也有自信了許多」、「我看見我的孩子現在遇到挫折不再是放棄，而是願意再次嘗試」。

蕭憶璠提到，2023年秋季成果發表會「搗蛋」已於上週末完美落幕，謝謝昇恆昌集團內湖旗艦店提供場地以及所有參與的親子、家人朋友們，讓孩子能夠在歡呼和掌聲中獲得最大的鼓勵與支持。未來，StarKids將持續秉持「使 孩子自信快樂的成長，引發每一位孩子閃耀發光」的理念，透過舞蹈課程與舞臺，促進孩子們的自信養成，為 兒童自信養成教育注入一份心力