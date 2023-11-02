一個冬天吞30萬尾吳郭魚！基隆鳥會鸕鶿計畫獲肯定

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由聯華電子主辦的第八屆綠獎日前公布，由基隆鳥會結合社區及基隆河鸕鶿網的「鸕鶿與公民科學家」生態保育推廣計畫獲得生態保育計畫獎助。基隆鳥會理事長沈錦豐表示，今年到目前為止，已經有400隻鸕鶿抵達新山水庫，每年鸕鶿在度冬期間將移除超過30萬尾外來種吳郭魚。

沈錦豐說，這次獲獎的生態保育推廣計畫，｢公民參與｣是這個計畫的主要執行模式，同時也會努力將衛星追蹤器裝在新山水庫的鸕鶿身上，以了解鸕鶿度冬及返回繁殖區的活動訊息。基隆鳥會結合基隆市五福社區、汐止禮門的鸕友、基隆河錫口水環境巡守隊及基隆河鸕鶿網網友共同執行。

基隆鳥會表示，今年到目前為止，已有400隻鸕鶿抵達新山水庫，計畫將從11月1日開始由五福社區志工一早在新山水庫通報鸕鶿出外覓食的時間及方向，再由各下游鸕鶿網的朋友們接續觀察及統計，並將資料上傳基隆河鸕鶿網，基隆鳥會則負責將這些統計資料鍵入統計表內，並在明年4月鸕鶿北返後發表統計結果。

沈錦豐說，預估今年會有2000隻鸕鶿在新山水庫度冬，在這段期間，鸕鶿將會為淡水河水系移除超過30萬尾外來種吳郭魚，這些訊息將有助於整個淡水河系的生物多樣性資訊的蒐集，也可以思考調整可能干擾鸕鶿移除吳郭魚的外在人為因素。另外，還有機會可以記錄到鸕鶿北返繁殖區的遷移路徑，甚至隔年十月再度來新山水庫的訊息。

而在鸕鶿度冬期間，將會主動到基隆河附近學校放映｢鸕鶿與公民科學家｣紀錄片並與學生互動；也會選擇新山水庫、汐止禮門抽水站及松山彩虹橋舉辦賞鸕鶿的活動，並分別由基隆市五福社區、汐止的鸕友及基隆河錫口水環境巡守隊負責執行，希望能讓更多關心鸕鶿的網友們參與鸕鶿的保育議題。

基隆鳥會指出，鸕鶿在新山水庫棲息並在基隆河覓食反映的是水環境的議題，這些鸕鶿在先民還沒有進入淡水河前，度冬期間可能就在這裡棲息及覓食，而在經歷環境變遷及人為干擾頻繁後，這些鸕鶿竟然還千里迢迢地來這裡協助我們移除外來種吳郭魚，這除了讓我們省思水環境的重要性，讓我們注意到政府在水資源永續方面的努力，同時，也希望讓參與的公民科學家們能為鸕鶿的保育盡一份心力。