台灣百大集團前進東協有成 資產、營收、獲利HOME RUN

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CRIF 2日發布「2023年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，2022年百大集團的全球投資家數創9,235家，成為最大亮點，顯示百大集團積極於全球佈局。就地點來看，百大集團在東協地區投資家數上升到637家，資產總額成長17.56％，首度突破6兆元，達到6兆5,203億元；營收總額成長14.81％，亦首度突破8兆元，達到8兆119億元；稅後純益總額成長17.32％，首度突破6,000億元，達到6,130億元。

CRIF 研究團隊表示，台灣百大集團前進東協地區，2022年顯著成長、也收穫豐富，首度在資產總額、營收總額、稅後純益的三大關鍵指標，全都創下歷史新高！同時比較中國大陸、北美洲、歐洲等地區，營收與獲利的表現也是成長最多，充分顯示百大集團對東協國家的投資展現很高的投資效益。

台灣百大集團在歐洲及北美地區的投資，也有新的記錄，其中，歐洲投資家數創新高，高達489家，且製造業成長近1倍！CRIF研究團隊指出，百大集團對歐洲地區的關注並不亞於美國，相較於過去歐洲的投資多偏重在銷售及服務據點，近五年製造業的投資家數由49家增加至2022年的94家，對製造業的投資家數成長了近1倍的92％，足見百大集團開始對歐洲製造業有高度的投資意願。

CRIF舉例，國巨集團2022年10月宣布合併德國賀利式溫度感測事業部、法國施耐德高階工業感測事業部，今年4月又宣佈未來十年將在北馬其頓共和國投資2.05億歐元投設廠；今年10月明基友達集團也以6億歐元併購德國車用人機介面、車用系統公司「BHTC」，顯示「不迷戀蘋果供應鏈」成為百大集團投資歐洲的新局。