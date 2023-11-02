AI PC換機潮將啟動 燦坤董座林技典：2024業績估成長2位數

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3C家電通路龍頭燦坤（2430）2日是成立45周年慶，董事長林技典號召英特爾、三星等百大3C廠牌舉辦「二人三腳」的活動，為了回饋逾700萬會員支持，推出史上最長的24天會員特典促銷活動，林技典樂觀看好2024年AI PC的啟動換機潮，有望助燦坤業績成長，超過兩位數增長。

林技典2日表示，感謝創辦人在1978年創辦燦坤，燦坤從70年代電器生活館時期正式走入大眾視線，數十年來從生活家電事業版圖、導入資通訊商品線，並整合OMO通路優勢搶先布局新零售，2010年代起更陸續啟動電氣醫院與3C 家電回收服務體系。

林技典說，歷經45年歲月的更迭蛻變進化，一段風風雨雨走到今天，過去曾經多角化經營不熟悉的領域已付出高額學費，燦坤最擅長最熟悉的還是3C專業、家電產品的通路。

林技典在45周年慶攜手百大3C廠牌，以「二人三腳」的活動象徵著與品牌、代理商伙伴的合作精神，也順勢推出史上最長的24天會員特典活動，從11月3日起至26日連續三周，搶攻年底前雙11及黑色星期五的消費商機，林技典看好此次的業績將比去年同期的會員特典成長二位數。

展望2024年，林技典表示，鑑於IMF將2024年台灣經濟成長率上修3％、總統大選結束後消費者採購意願將出籠及AI PC產業將啟動，帶動換機潮，2024年將是AI PC元年，預料2024年燦坤的業績將有望年增二位數，特別WanDau已在建商端打響了名氣，2024年WanDau業績將成長1倍以上。