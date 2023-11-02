恩智浦S32K3車用微控制器 直接存取AWS雲端服務

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全球車用半導體廠恩智浦宣布，將整合Amazon Web Services（AWS）雲端服務至恩智浦的S32K3車用微控制器系列；進一步擴展對恩智浦S32汽車運算平台安全雲端連接的支援。

恩智浦端到端汽車資料解決方案現涵蓋S32K3、S32Z／E、S32G2和S32G3等車用處理解決方案，實現全新的車載和安全雲端服務；恩智浦S32K3採用支援AWS IoT Core的FreeRTOS庫，具備整合雲端連接功能，可加快軟體定義汽車（SDV）的開發速度，進而安全地連接至雲端。

自2020年，恩智浦宣布與AWS合作，將AWS IoT服務與用於服務型閘道（service-oriented gateway）的恩智浦S32G車用網路處理器相互整合。現今，恩智浦S32K3裝置可以直接連接至AWS雲端服務，也能夠連接至使用AWS IoT Core、AWS IoT Greengrass或AWS IoT FleetWise等AWS雲端服務。

恩智浦S32K3裝置是基於Arm Cortex-M 系列的微控制器，符合AEC-Q100標準。透過將AWS連接擴展至S32K3，無論使用哪種汽車架構，汽車OEM廠商都能靈活地運用AWS將雲端連接整合至車輛。