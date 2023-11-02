大稻埕「秋穫季」 霞海城隍廟、時裝品牌首度跨界合作

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結合台北大稻埕當地布業、設計師等時尚相關產業的時尚走秀「秋穫季」 10日起開跑，今年邀請台灣設計品牌JIN GARDEN與邀請霞海城隍廟合作設計聯名服裝，布思綠則會帶來種滿植物的特殊衣服，向大眾呈現永續生活及文化概念。

秋穫季將在11月10日至12日登場，主辦單位大稻埕創意街區發展協會表示，今年推出漫步老城市集、品牌秀、印花及拓印DIY及多場音樂表演，更邀請JIN GARDENX與霞海城隍廟聯名在品牌秀中展現特色服飾。

JIN GARDEN設計總監黃秀瑾分享，她第一份工作就在大稻埕，如今能與當地協會、霞海城隍廟進一步合作推廣時尚與文化，實在很開心，這次特別設計出結合城隍廟虎爺、御守等元素的紀念衫，盼大家在體會時尚的同時，也收到神明的祝福並更認識城隍廟。

黃秀瑾說，11日下午3時永樂廣場也會有以「霞海城隍廟的秘密花園」為主題的時尚秀，展出結合城隍廟圖騰及特殊印花的服飾；12日下午3時則邀請當地長輩穿著融合永續及花朵的衣服走秀，歡迎大家前來觀賞。

大稻埕創意街區發展協會表示，12日還有2場品牌秀，下午3時30分將呈現「布思綠」創辦人周睿麒與在地工藝師陳月鳳製作的「植物衣」，3時40分則秀出「嫈嫈工作室」服裝工藝師陳月鳳10位學生作品。

大稻埕創意街區發展協會理事長周佩蓉指出，今年秋穫季同樣著重實現SDGs、ESG概念，但特別使用玻璃、寶特瓶等回收物製成紗線、布料製作服飾，比過去使用舊衣製衣來得更環保，而且有服飾因為使用特殊吸水布料，上頭種滿許多綠植也相當特別，盼大家能藉此活動看見不一樣的大稻埕。