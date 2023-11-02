台南登革熱＋191下降未如預期 專家：如遇暖冬疫情恐「跨年」

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台南本土登革熱疫情迄已進入第5個月，2日新增191例，累計1萬8549例，疫情下降幅度未如預期，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生表示，根據氣象署資料顯示指出，聖嬰現象使得目前氣溫仍高，今年如是暖冬的話，疫情極有可能跨年，但只要寒流接連來襲，就有機會消滅大半蚊子。

台南登革熱目前每天都新增約近200例，雖疫情呈現降緩，但下降幅度未如預期。2015年登革熱大爆發，到了11月8日單日新增僅50例，疫情進入根絕期，但今年到目前為止，病例數仍近200例，但根據國衛院統計，目前病媒蚊監測都有下降，疫情都在控制之中，只是天氣是一大變數。

陳錦生說，天氣確實是關鍵，今年到目前為主還是頗為高溫，只有早晚偏涼，仍是相當適合蚊子生長的氣溫，今年在防疫上遇到的天候考驗比2015年嚴峻，尤其今年4月境外移入的病例把病毒帶到社區，一直到6月才爆發首例本土案例，因第一型症狀不明顯，期間已造成感染，如果一開始零星病例就全面控制，後續也不面衍生病例數呈現等比級數一直上升。

他強調，今年疫情看起來可望繼續緩慢往下降，只是下降幅度未如預期，加上暖冬有利於蚊子生長，除非遇到寒流，蚊子在15度以下幾乎就不會活動，到時候孳清就幾乎能消滅所走蚊子。

他也呼籲，面對登革熱「巡倒清刷」不能只是口號，功夫要做足，發現大家都有宣導巡倒清，但沒有凸顯「刷」，他強調，蚊子產的卵附著在容器壁上，如果只是把積水倒掉，卻沒有刷乾淨，這些卵不會死，他日遇到水，就會繼續孵化，呼籲公部門務必宣導民眾落實「刷」。

南市衛生局指出，面臨來勢洶洶的流感疫情流行季，擔憂防疫人員逐戶執行孳清、環境巡檢、化學防治等措施時，恐增加流感傳播及感染風險，疾管署調整今年度流感疫苗接種計畫實施對象，新增「112年度執行登革熱孳清作業之相關人員」納入流感疫苗公費對象，凡參與登革熱防疫工作人員，皆可接種1劑公費流感疫苗，提醒符合資格者盡速向服務單位登記造冊，衛生局將排定統一接種時程。

台南今天新增191例，分別為東區33例、永康區32例、北區30例、南區22例、安南區15例、中西區及仁德區各14例，安平區11例、歸仁區9例、關廟區3例，麻豆區、新營區及善化區各2例，新化區及新市區各1例。