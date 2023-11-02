多扶學堂舉辦健康課程 讓銀髮族快樂學習

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創櫃板(7413)多扶事業自民國98年創立多扶接送，是台灣第一家專注於銀髮族群、身障族群交通接駁服務企業，累積多年第一線服務的豐富經驗，將事業版圖擴展至多扶假期，打造台灣第一套『銀髮與身障旅遊專業SOP』。

面對台灣將於2025年進入超高齡社會問題，成立銀髮族可學習的「多扶學堂」，將多扶事業版圖建構完成，打造一起變老、一起變好，讓照顧者和被照顧者都能同時得到喘息，幫助銀髮族學習成長及得到心靈滿足，達到活躍老化的目標。

2022年根據國家發展委員會的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」，台灣將於2025年進入超高齡社會（老年人口占比大於20％）。國發會表示，未來台灣人口有5大課題，代表高齡議題受到民眾的關注。一是努力提高生育率，以減緩人口老化速度；二是開發高齡及女性人力資源，充裕勞動供給數量；三是鼓勵產業轉型及育才，減輕勞動需求壓力；四是檢討移民政策，擴大勞動供給來源；五為建構共榮自主高齡社會，完善老年保障。

多扶學堂遵循傳統與創新，針對銀髮族推出「來多扶享多福，學六藝得六益」的理念，六藝來自《周禮》是西周前貴族教育的六個學科，包含禮、樂、射、御、書、數等，指學生必須掌握六種基本才能，如歌唱班、肌力核心、書畫藝術等課程，響應銀髮族活到老、學到老、教到老、樂到老，讓家人和同伴能享受年輕、快樂、健康、長壽等益處。

多扶學堂座落於萬隆捷運站4號出口的共構大樓，交通相當便利，教室寬敞明亮，所有課程皆採小班制，為營造給學員第二個家的概念，還會不定期舉辦生日會。多扶學堂希望每位熟齡人都能藉由學習回到兒時的初心，完成年少時無法實現的夢想，特色課程最後一堂將舉辦成果發表會，可邀請親朋好友們來觀賞，人人都能成為歌聲優美的歌手或丰姿綽約體態優美伸展台上的模特兒。

多扶學堂近期還舉辦過知名心靈勵志作家戴晨志的『受用一生的陽光態度』演講會，集戴晨志一生演講精華，以「快樂是一種選項，快樂是一種態度，快樂是一種習慣。」分享人生智慧，現場吸引上百名聽眾與會，且引起大家熱烈回響與討論。

11月15日還邀請對世界無障礙發展有研究的尹章中老師分享日本廢棄學校活化轉型案例分析，及11月24日郭建中醫師暢談使用健走杖打敗肌少症，翻轉輪椅文化；多扶學堂目前常態課程包含國台語歌唱班、多元健腦課、木村ESG書畫藝術、北歐式健走、肌力核心運動、熟齡模特兒、布娃娃手作班等等，詳細課程及報名可洽詢：(02)2931-1798。