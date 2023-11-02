南投縣立棒球場2期工程費遭收回 議員要求重提計畫爭取

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楊靜茹／南投報導

南投縣議會定期會縣政總質詢時，多名縣議員關心南投縣立棒球場修繕計畫，痛斥縣府向中央爭取近4000萬元補助未如期發包，經費慘遭收回。南投縣長許淑華緩頰，指建築成本提高等因素導致，強調將重提計畫爭取經費改善，配合款部分縣府也全力配合。

南投縣立棒球場（中興棒球場）斥資6300多萬元興建、2017年完工啟用，球場占地3.6公頃，設有選手訓練中心、室內打擊練習場、會議室、重量訓練室、寢室、餐廳、洗衣場等，不過球場旁選手休息室是鐵皮搭建，而且沒有觀眾看台，縣府向中央爭取修繕經費卻遭收回，引起南投縣議員關注。

南投縣議員議員張秀枝、張婉慈、唐曉棻等人2日在議會縣政總質詢時指出，縣立棒球場相當簡陋，啟用6年多防護網等設施已破損，加上2期工程未能執行，造成球場至今沒有看台，只有流動廁所，球場邊球員休息室以鐵皮搭蓋、外野圍籬也未設防護墊，簡陋程度比一些縣市的簡易球場差。

縣府教育處解釋，棒球場2期工程包含增建球員休息室含附屬設施、多功能訓練場、安全圍網、觀眾看台，2、3年前向教育部體育署爭取補助近4000萬元，因工程原物料上漲，該案流標7、8次，造成來不及執行計畫，經費遭收回，將重提計畫向教育部申請補助修繕。

許淑華強調，縣府已重新提出計畫，近期將拜會中央積極爭取經費，希望明年順利進行，同時盤點改善安全設施、老舊設備。另有關議員關心南投體育發展、學生出國計畫、改善體育場及運動設施等議題，縣府都有編列預算，她上任後也推動多項精進措施，培育體育運動人才。