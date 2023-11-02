和泰車GRANVIA累計銷售逾2,500輛 再導入全新福祉車型

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和泰車代理TOYOTA GRANVIA自2019年在台上市以來，滿足商務接送及精緻運輸等用車需求，已銷售逾2,500輛，為進一步打造友善無礙交通環境，再推出全新TOYOTA GRANVIA福祉車，以迎合更多特殊族群用車需求。

和泰車表示，受高齡化社會需求及政府推動長照2.0政策影響，台灣福祉車銷售台數已從2017年約500輛成長至2023年1～8月約1,500輛。和泰車為提供顧客更多元商品選擇，2日宣布2024年式GRANVIA新推出福祉車款，鎖定長照交通車、復康巴士或家中有高齡長者的自用客群。

和泰車說明，GRANVIA福祉車套件使用義大利進口ONDA OW1060雙臂電動升降機，雙舉升臂且低耗能，加上系統採二段式舉升搭配重量感知功能，提供行動不便者或高齡長者更為舒適、穩定的乘坐體驗，同時也兼顧上下車時的高安全性。

和泰車指出，GRANVIA福祉套件享有與車輛相同的4年12萬公里保固，在和泰車全台所屬經銷商─長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車服務據點皆提供完整保養服務並負責協助通報維修項目。GRANVIA福祉車在車輛認證、維修保養及售後保固上皆有其優勢特色。

為方便車主賞車，TOYOTA GRANVIA福祉車展示會11月16號起也將展開北中南三區巡迴。