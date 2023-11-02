萬年獨董小心了！金管會：明年起任期不得超過三屆

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「萬年獨董」將不復見。證期局主秘尚光琪2日指出，今年發布的永續發展行動方案與OECD新版公司治理原則一致，要求上市櫃公司自明年起，獨董席次不可少於三分之一，且獨董任期不能超過三屆（9年），其中光是董事會中有1位萬年獨董的上市櫃就有504家、獨董席次少於三分之一的有225家，在2027年前都要調整完畢，即最大調整數為729家，其中，資本額100億以上且獨董席次低於三分之一的44家必須在明年就先行調整。

台灣上市櫃獨董，許多是大老闆的好朋友或學校教授、律師等，很多都是一當就當了十年以上，被稱「萬年獨董」，但金管會在今年3月及8月發布「永續發展行動方案」及「國際財務報導準則永續揭露準則藍圖」後，要求獨董任期不得超過三屆（9年）。

據統計，截至去年底，1,772家上市櫃中，有504家公司獨董已屆三期、9年之久、占上市櫃28％，明年開始就要陸續面臨調整，半數獨董任期不得逾三屆，也就是公司中有3位獨董，若有2位逾三屆的就要調整，至2027年起全數獨董任期皆不得逾三屆。

另外，截至去年底為止，獨董席次少於1／3的公司共計有225家，占全體上市櫃的13％，其中百億元規模以上的有44家、百億元規模以下的有181家，這225家上市櫃亦要在2027年前將獨董席次拉高至1／3以上。

尚光琪強調，OECD於今年10月11日發布亞洲各國永續政策及實務報告，我國在上市公司「永續資訊揭露比例、溫室氣體排放揭露比例及取得確信的比例」表現突出，在永續資訊揭露占比部份，若用「家數」來看，台灣揭露占比37％，相較亞洲13％、全球19％，台灣揭露家數比率相對高。若以市值比重來評比則更高，截至去年底統計，有揭露的占上市公司總市值的91％，高於全球的84％、亞洲的74％。

金管會將持續關注國際間最新趨勢，衡酌國內實務發展，精進我國公司治理及永續發展政策，以提昇我國資本市場競爭力。