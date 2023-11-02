新風交通集團與宏力移動攜手籌組車行大聯盟

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雄獅集團關係企業宏力移動公司，10月30日與新風交通集團共同宣佈，將攜手合作籌組擁有一萬張計程車車牌的車行大聯盟，全方位深入合作，整合市場資源，擴大提供就業機會，培訓新世代的領航員，為就業市場注入活水。

新風交通集團董事長洪金村表示，集團的使命，一直以來都是提供高品質服務、培育專業人才的堅實基石。這次的合作將為交通運輸服務帶來創新，並對整個社會做出積極貢獻。

新風交通集團與宏力移動攜手開展人才培訓計劃，旨在培育新世代的領航員，將具備相應的知識和技能、提升專業素養和綜合能力。同時，新風交通集團向醒吾科大捐贈10萬元助學金，支持年輕學子追求知識和夢想。

宏力移動洪鈞澤董事長表示，宏力移動對未來的產業走向充滿信心，並期待透過與大慶uber車隊的合作，實現雙方的共同願景。他指出，未來可以同步發展客製化旅遊事業，這也是雄獅投資宏力移動主要原因之一。

此外，宏力移動洪鈞澤董事長更進一步強調，宏力移動有潛力成為下一個台積電。為了吸引頂尖人才，宏力移動特別提供前200名領航員三重優惠：一、月收保證超過4萬起，二、員工認股權，三、服務滿三年再贈送市價超過50萬元的座車。這一優厚的福利政策將吸引優秀的專業人才加入宏力移動，共同打造更美好的未來。

新風交通集團與宏力移動共同合作將為交通運輸服務品質帶來更多的創新，同時培育卓越領域的人才，為社會的蓬勃發展做出積極的貢獻，攜手邁向共同目標，猶如千里之行，始於足下。新風交通集團和宏力移動相信，透過此合作，必能為整體計程車產業的長期發展貢獻一份力量。