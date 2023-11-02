憂鬱症超車癌症成健康殺手 南投縣議員籲「這麼做」

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南投縣議會定期會2日縣政總質詢，南投縣員林友友也關心產後憂鬱、憂鬱症等心理衛生議題，南投縣衛生局強調，各鄉鎮衛生所提供免費心理諮商，民眾可主動預約，另公衛護理師針對高風險的孕產婦，從孕期到產後都會主動關懷。

林友友指出，少子化議題嚴重，她認為對願意生育子女婦女更要百般呵護，根據統計每5位新手媽媽就有1位產後憂鬱，桃園市府今年推出產後憂鬱心理諮商計畫，包括產後婦女憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用及中醫診療等補助，希望南投縣政府，也可以試辦這樣的計畫。

林友友認為，通膨、高房價，讓年輕人看不到未來，根據衛福部統計，台灣民眾8.9％、約200萬人有憂鬱症，其中重度憂鬱症患者占5.2％、約125萬人，請問南投縣有哪些醫療資源或心理諮商站可以利用？

南投縣衛生局長陳南松表示，「憂鬱症」是全世界3大需要重視的疾病之一，是造成失能疾病的首位，對社會造成的影響不容忽視！預估2030年憂鬱症將超越癌症，成為人類「失能」最大的健康殺手。

陳南松建議，民眾提升自身情緒察覺力，學習以適當方式釋放壓力與情緒，平日多接受陽光與固定運動，保有規律與安定的生活習慣，保持身心愉快，學習放鬆技巧，如肌肉放鬆術、靜坐及冥想等，倘若萬一發現自身有憂鬱狀況，可至身心科就醫。

南投縣衛生局強調，縣府與衛生福利部草屯療養院合作，於南投、埔里、竹山、水里、信義等衛生所皆設有駐點精神科門診，提供縣民就醫可近性。南投縣社區心理衛生中心針對有心理諮商需求的民眾提供免費的心理諮商，民眾如有心理諮商需求可撥打 (049)2202662專線，或向13鄉鎮市衛生所提出心理諮商申請。