財政部放緩長債標售 美債殖利率全面跳水

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為因應沉重債務負擔與融資成本不斷攀升，美國財政部1日公布最新一季債券發行的再融資計畫。由於在該計畫中，財政部放緩長債標售的增加速度，激勵美債價格出現飆漲，並引發與債券價格呈反向走勢的殖利率全面跳水。

美國10年期公債殖利率周四（2日）跌破4.8％，觸及4.72％，創下10月17日以來新低。2年期殖利率也跌破5％，觸及4.956％，另外30年期殖利率則下滑7個基點到4.904％。

財政部指出，在下周開始的季度再融資計畫，將標售1,120億美元的公債，雖比8月宣布的1,030億美元增加90億美元，但低於華爾街預估的1,140億美元。

然而該發債計畫將分三階段進行，下周二（7日）將標售480億美元的3年期公債，隨後幾天將分別標售400億美元10年期公債與240億美元的30年期公債。

財政部還提到將持續以3個月前的速度增加對短天期債券的發行，但將放緩10年與30年期的標售腳步。當中針對對2年期與5年期公債的每月標售規模將增加30億美元；至於10年期增加20億美元、30年期增加10億美元。相較於今年8月，財政部每月對10年期與30年期公債標售規模則是各自增加30億與20億美元。

Informa全球市場公司總經策略師克拉克（Bruce Clark）認為，財政部對債券標售的調整，是「企圖安撫債市的恐慌」。

投資者正密切關注美國公債標售規模的變化，藉此尋求美債殖利率的走向線索。由於憂心美債供需失衡恐將惡化，曾推升美債殖利率衝破5％關卡。

不過美國財政部在1日公告的信中，把近來美債殖利率狂升歸因於「超出預期的美國經濟活動與就業市場。」

財政部借款諮詢委員會主席唐恩（Deirdre K. Dunn）與副主席泰霍茲（Colin Teichholtz）在信中寫道，強勁的經濟活動與勞動力數據、中性利率可能上升、供需情況與長期美債的「期限溢價」回歸為正，都在一定程度上推升美債殖利率走高。