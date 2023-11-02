讓環境啟發孩子 用熱忱引領他接軌頂尖大學

未成年的子女獨自在海外生活相信父母都會擔心，卻又沒有辦法長期陪同，選擇一個好的機構能夠在學業上安心，生活豐富最重要的就是遠在台灣的家人能夠安心。EF Academy國際寄宿中學秉持著沉浸式實地學習能有效地強化語言效果，聚集了60多國的學生，每堂課、每個活動都如同全球微型縮影，多元國際性的學習，透過多重的觀點，體驗多國文化並分享自己的文化經驗。從校園、生活和學術多方面培養學生的國際觀。平均每班13人的精英小班制教學（師生比1:7），每位學生都能受到良好照護，學生所擁有的才能與特質皆不同，透過指導老師幫助量身打造一條屬於自己的學習途徑，設定個人成長目標，並安排相關課程及有興趣的課內外活動，讓個人的中學計畫豐富精采。

EF Academy加州校區音樂老師帶領學生們在校園練團。圖／EF Academy

EF Academy所提供的沉浸式教育讓每個學生在畢業時能成功掌握職業和幸福生活所需的關鍵知識和技能。在升學申請方面也有著優異的表現，例如：美國前 50 名大學中的 28 所大學的錄取通知書、英國前 20 名大學的錄取通知書；進階有92%順利成功的進入學生理想中第一或第二選擇大學，99%畢業後成功大學安置。這樣優異的成績都是透過量身打造的學習計畫所累績出的成果。

從市場上各種的海外遊學營可以看民眾對國際接軌十分重視。孩子從小學英文打底、小學教授英語課程等在在都看出外語在下一世代佔有多重要的地位。國外的中學生活不只注重學業，同時必須尋找及培養特殊專長、優化個人特質，對於人脈的建立也是很重要，從參與戶外活動、學校社團和與家庭、社區的活動，增加獨立性、自信心、責任感及對人的尊重，從在學校與同學相處過程，了解到有效溝通與人際關係的重要性。EF Academy國際寄宿中學能夠在學業上、社交上、個人發展上面面俱到的照顧好學生並激起學生的熱情，全方位成為會讀、會玩、會生活的學生。

EF Academy紐約校區學生們準備迎接新學期的開始。圖／EF Academy

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