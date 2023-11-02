璟都未來城三強聯手 推出3年10％無息貸款挺首購族

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海悅國際、璟都建設、日本Panasonic集團「三強」今（2）日首度聯手，宣布在桃園航空城總銷46億元指標案「璟都未來城」合作，提供與日本東京同步、豪宅等級的日系廚衛家電，除祭出「超殺」的低首付18萬元起、10％低自備款的優惠付款專案之外，更提供3年10％公司無息貸款，力挺首購族成家。

政策打房一波波，但近兩、三個月房市出現一波新青安房貸新買盤，部分剛性需求產品人氣、買氣俱佳。海悅國際今（2）日攜手璟都建設、日本Panasonic集團，宣布在桃園大園客運園區推出「璟都未來城」，每坪開價32～37萬元，總銷達46億元，2房至3房產品為主力，首付壓低到18萬元，搭配自備款10％、68萬元起，以「有感」減輕客戶付款壓力。

適值年底購屋旺季來臨，更祭出100萬元購屋金抽獎的加碼回饋，並預計自11日起「璟都購物季」起跑，為賞屋客戶好康大放送。

璟都建設總經理高林鋒表示，璟都建設在桃園客運園區規畫有10年計畫，迄今已推出5筆新案、逾1,000戶，每一案都以飯店宅來規畫，讓客戶輕鬆入住，加上智能管理，及全台唯一永久保修的建商，讓客戶買房無後顧之憂。目前璟都在客運園區推出的第一案「璟都文華」預計2024年完工交屋，第二案「璟都麗緻」也是明年年中完工交屋，第三案「璟都艾美」和第四案「璟都凱悅」為明年底會陸續完工交屋。這是對於消費者的承諾，致力把房子蓋好，至於市場，就由市場來決定。

高林鋒指出，此次「璟都未來城」配合新青安房貸政策，推出年輕人成家方案，只要是首購，璟都能提供3年10％無息貸款，加上政府新青安貸款，讓年輕人輕鬆買房。

高林鋒表示，璟都建設未來還是會聚焦在客運園區繼續發展。今年9月底，璟都建設才再買進4,200坪的54地號土地，目前正在規畫中，未來持續耕耘客運園區，蓋消費者買得起的好房子，並響應政府的新青安房貸專案，力挺年輕人購屋。

談到未來房市趨勢，高林鋒也指出，台灣沒有買不起房子的問題，而是面臨低薪的問題，政府應該讓每個人所得更提升，現在土地和營建成本高漲，建商都是用平實態度，去面對市場，但是低薪的問題，如果政府不去解決，將會是台灣社會發展最大的阻力。

展望明年推案計畫，高林鋒表示，預計明年中，推出客運園區、中路2大百億級大案，合計推案量逾200億元。

海悅國際總經理王俊傑表示，桃園航空城正加速推進開發中，大園客運園區被市場視為「接班青埔」的下個熱區，近年不少新案卡位，房價也從4年前的每坪成交價1字頭，一路站上今年的3字頭；尤其桃園航空城已全面啟動，航城路、月桃路拓寬、圳頭交流道、桃機第三航廈、大園科技智慧園區等周邊建設，持續跟進推展，客運特區挾著地段優勢，可望直接受惠，相較青埔特區房價早已突破每坪「5字頭」，客運特區未來增值潛力可期。

客運園區近年愈來愈熱門，吸引不少首購族買進。最近知名建商璟都建設最新指標案「璟都未來城」，今天正式公開，針對年輕人購屋提供最大的協助和優惠付款專案，降低購屋門檻，力挺年輕人成家買房。

「璟都未來城」也由Panasonic操刀提供小宅極大化的空間規畫，嚴選Panasonic頂級廚浴設備，提供不少豪宅等級的廚房和衛浴設備，包括：IH調理爐、吊隱式抽油煙機、落地型洗碗機、櫥下型淨水器、單體馬桶、免治便座、陶瓷面盆等等，內裝規格與東京同步，讓首購族及小家庭第一次成家即能享有頂規配備、享受精緻生活。

海悅指出，客運特區位於大園與觀音交界，由大觀路、環區東路、環區西路、環區北路圍成，佔地近60萬坪、約197.54公頃，境內分為產專區、住宅區和商業區，街廓齊整、公園校園俱足，且鄰近桃園國際機場、機場捷運A15站，環境地利雙雙加持，備受桃園自住客及雙北輕移民青睞，可望接班青埔特區，成為桃園房市紅星。

另外，「雙1111購屋日」即將登場，璟都建設將舉辦購屋季活動，預計11月11日（週六）開跑，至2024年1月6日前，購買璟都建設機構旗下建案並完成簽約，將有機會獲得百萬購屋金、百萬名車、百萬家電好禮，總價值共300萬元贈品作為加碼回饋。