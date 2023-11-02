消費電子需求回溫 DRAM合約價逾兩年來首見反彈

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隨著電腦、智慧手機等消費電子產品的需求回溫，市況長期低迷的動態隨機存取記憶體（DRAM）迎來鹹魚翻身機會，合約價連跌27個月後終見反彈曙光，而且漲勢可望延續到2024年。

《韓國經濟日報》報導，根據市場數據供應商TrendForce旗下記憶體與儲存部門DRAMeXchange1日發布的數據，普遍應用於個人電腦（PC）的DRAM晶片DDR4 8Gb 2133MHz，10月合約價來到1.5美元，相較9月價格勁漲15.4％。

自2021年7月漲7.89％後，DRAM合約價就跌跌不休至今，10月止跌反彈，是27個月來首見。10月合約價也創下2021年4月以來最大漲幅，當時漲26.7％。

10月的筆電高容量模組DDR5 16Gb SO-DIMM合約價，月增11.5％來到每個33美元。智慧手機DRAM的合約價也可望上揚，TrendForce上周報告顯示，行動DRAM第四季合約價，預料季漲13％至18％。

TrendForce報告還指出，NAND快閃記憶體（NAND Flash）合約價也跟著漲，eMMC 及UFS第四季價格，預估漲幅在10％到15％。

這些DRAM產品行情看俏有多項因素，包括記憶體大廠三星電子減產、美光漲價超過20％，為整個DRAM產業奠定價格回升信心。

此外今年下半年需求也獲諸項利多提振，好比中國電信巨頭華為推出全新智慧手機Mate 60系列，帶動其他中國智慧手機品牌擴大產量目標。

業界消息人士指出，DRAM兩年多來供過於求的情況將告終，致力推出高階手機的智慧手機製造商，也接受三星、SK海力士等DRAM晶片供應商漲價。

業界人士認為，DRAM合約價的漲勢可望持續到明年，因為市場對智慧手機LPDDR、電腦DDR等高效DRAM晶片的需求熱絡，加上數位裝置製造商的DRAM庫存持續下降。