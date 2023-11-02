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賀！墾丁統一渡假村蟬連最美渡假飯店

墾丁樓中樓送晚餐 假日不加價 一位兒童免費

  • 工商時報 郭靜芝
第六屆台灣最美飯店大賞，統一墾丁海洋體驗樂園以破萬票成績，三度蟬連最美渡假飯店，並獲得墾丁地區最高票殊榮！圖／統一渡假村
第六屆台灣最美飯店大賞，統一墾丁海洋體驗樂園以破萬票成績，三度蟬連最美渡假飯店，並獲得墾丁地區最高票殊榮！圖／統一渡假村

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第六屆台灣最美飯店大賞，統一墾丁海洋體驗樂園以破萬票成績，三度蟬連最美渡假飯店，並獲得墾丁地區最高票殊榮！統一渡假村北中南三館同慶，即日起~2024/2/7墾丁雙重回饋。第一重：雙人入住海洋樓中樓，一泊一食只要5,888元起，超狂五豪送「一位12歲以下兒童免費入住、假日及寒假不加價、再贈晚餐、特色點心及手作DIY」；第二重：即日起~12/31線上預訂春節住房，於備註欄輸入優惠碼【感恩回饋888】，每房每晚立省888元！此外，谷關亦祭出重磅好康～和洋雙人房一泊一食7,280元起，週一至週四入住加贈夢饗雙人簡餐；新竹馬武督則送迎賓小禮，趕緊趁這波感恩回饋訂房，享受精彩假期！

墾丁樓中樓送晚餐，假日不加價，一位兒童免費。圖／統一渡假村
墾丁樓中樓送晚餐，假日不加價，一位兒童免費。圖／統一渡假村

統一渡假村北中南各有特色，榮登最美飯店的墾丁，結合園內水陸設施、周邊自然生態，電遊室和電流急急棒更是讓不同年齡層的旅客找到屬於自己的玩樂取向。冬季乃是溫泉旺季，來谷關沉浸山林暖湯與芬多精，接著品嚐主廚特製的澎湃夢饗簡餐，暖心又暖身～另推薦一泊二食專案，大啖人氣富貴特盛饗宴，假期吃飽睡好，幸福感加倍；新竹馬武督本季展開傑克與魔豆的冒險旅程，全新魔幻鏡屋，帶您體驗無限延伸的鏡像震撼，走進無垠視覺的沉浸空間，淨化感官之餘還能拍攝次元美照，三種主題假期、從早到晚行程滿檔，每一分鐘都是記憶裡的美好環節！

統一渡假村北中南三館同慶，即日起~2024/2/7墾丁雙重回饋。圖／統一渡假村
統一渡假村北中南三館同慶，即日起~2024/2/7墾丁雙重回饋。圖／統一渡假村

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