台開金門BOT案經營困難收攤？ 副總經理出面闢謠

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台開集團旗下台灣工商發展(股)公司「金門工商休閒園區」BOT案，自2014年以風獅爺商店街開幕營運後曾風光一時，但經歷疫情爆發與小三通停航，斷了「陸客」這條生命線後，業績大不如前，坊間甚至傳言將熄燈歇業；而BOT案之「二期開發」期程因嚴重延宕涉及違約，日前也引發議員質詢「不解約反而再展延5年」。 對此，該公司副總經理陳啟展今(2)日出面說明表示，台開仍戮力招商、全心經營金門BOT案，對於外傳歇業、違約之情事，實屬無稽之談，盼各界一起呵護BOT案持續成長茁壯。

議員董森堡日前在縣議會第8屆第5次臨時會專案報告時質詢表示，台開「金門工商休閒園區」BOT案自2014年營運後迄今，10年間縣府所收權益金僅1072萬、土地租金124萬，1年平均約100多萬，對照縣府為台開投注包括污水整建工程、三創平台、工商科舉辦活動租用場地，平均每年在台開投注經費達上千萬，質疑這種投報率到底是縣府投資、還是台開在投資？

據了解，台開「金門工商休閒園區」BOT案二期本應於2018年取得使用執照，同年8月開始營運。議長洪允典也質疑，為何二期工期一延再延，開工日期遙遙無期，「控管點」期程一直出包，實在不明白為何縣府還同意展延至2028年？強調應依促參法第53條，終止該案契約。

對於各界近日針對金門工商休閒園區的各種「關注」，風獅爺商店街副總陳啟展今日出面說明，他表示，該公司BOT案自2011年動工、2014年開幕以來，工程經費投入逾33億，如計入各子公司投入營運費用已超過60億元；疫情前常態聘用約150名員工，目前雖陸客未開放，經營壓力變大，仍然支撐數10位員工與家庭的生計，對經營的全心投入無庸置疑；台灣工商公司也特別聲明絕無營業困難將歇業情事，請大家勿再以訛傳訛，對努力營運的業者與員工造成傷害。

陳啟展也說明，「金門工商休閒園區」是一個BOT案，與大家比較熟悉的標案並不一樣；標案是政府提供預算，得標廠商依約執行勞務或提供財物；BOT案政府只需辦理應辦事項，廠商自力興建與營運，期滿BOT產權交回政府，是政府以低成本引入民間資源完成公共建設的方式。

陳啟展解釋，該公司BOT案以比較口語化的方式來說，大略是縣政府提供50年土地使用權與相關公共行政協助，該公司出資興建、招聘人員營運、付給縣府租金權利金與抽成等，期滿土地建物等所有營運資產無償轉移給縣府，相關規定依據促參法，合約都訂定得相當清楚。

台灣工商公司也表示，綜觀台灣與世界各國的BOT案，成功的要素不外乎民間投入、政府協助、與外在環境相輔，缺一不可；而外界環境是任何人都沒法控制的，所以促參法及各BOT案合約都有設調整機制，以因應環境變化。

台灣工商公司進一步說明，在近年環境鉅變的情況下，歷次金門BOT案協調會皆依法外聘委員專家審議整體狀況，在符合法令與契約規定下公正客觀裁定「同意展延」，並無違反合約情事。

台開集團強調，台開堅持「文化創意與科技創新」的企業理念、秉持為金門服務、規畫能與當地居民共享獲利的建設從未改變，從未間斷於金門舉辦各式活動與從事社會關懷，尊重金門在地人文思維與發掘土地更深的價值活力也從未改變。盼金門各界與台開能秉持BOT政府與業者夥伴關係的精神，一起攜手成為金門公共建設最佳的合作貢獻者。