集義祠公墓糾紛露曙光 桃園研議重劃開發

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桃園市議員李家興2日質詢指出，楊梅富岡集義祠公墓，過去發生廟方向墓主索討租金未果，直接在墓地放置大型水泥柱、鐵桶的爭議，在議長邱奕勝和民政局長劉思遠多次協商下，今年順利辦完清明掃墓，且廟方有意透過重劃方式進行開發，直指集義祠土地面積高達14公頃，是富岡心臟，呼籲加速辦理。市長張善政表示，重劃是解決集義祠糾紛最好的方式，市府取得土地後可以興建納骨塔，而多餘的土地不僅可綠美化，業者也可以進行其他用途。

李家興關心富岡集義祠土地問題，讚市長張善政是福星，在議長邱奕勝和民政局長劉思遠共同努力溝通協調下，讓今年清明掃墓相當平順，盼未來在這富岡的中心位置，規畫公托中心、活動中心及關懷據點等，對政府、地方都是雙贏。他也提到富岡地區墓地及納骨塔現況，建議市府盡速進行未來規畫，包括富岡國小舊校舍整建等，促成地方繁榮建設，學子也能擁有安全教育環境。

都發局長江南志表示，昨日協同都發局同仁前往富岡現勘，因為富岡車站距離集義祠僅約3至500公尺，對於翻轉富岡發展是很重要的地段；市府自2年前即進行通盤檢討，但當時認定有困難，因此都委會並未檢討這塊土地，後續都發局將重新思考調整都市計畫的可能性。

江南志說明，都發局與教育局討論的過程中，發現本案未來規畫牽涉學校及納骨塔位置，關於學校重建的部分，由於原先的都市計畫中包括學校用地，未來區位可配合重劃進行微調，並就公共設施配置重新考量。

關於富岡地區墓地及納骨塔規劃，民政局長劉思遠表示，民政局已與都發局進行討論，待都發局重劃完成，民政局將配合辦理遷葬事宜。

張善政表示，上個會期李家興提到集義祠相關議題後，便指示民政局長協調，再加上議長從中協助，很幸運已有協調成果；而關於學校方面，由於年代久遠，都發局經過現勘將研議針對整個區域進行重劃可行性，後續亦將督促教育局盡快解決舊校舍問題，並優先進行整修或重建。

教育局長劉仲成補充說明，目前區域內的學校都有進行校舍補強，安全性沒有問題，後續將再主動進行評估，若有必要將向教育部申請校舍重建相關經費。