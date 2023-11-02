將捷金鬱金香酒店 婚宴滿額贈7萬元證婚

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預備結婚的新人看過來！新北淡水河畔最美酒店「將捷金鬱金香酒店」推出2024年婚宴早鳥超值優惠！想要在浪漫的白色建築、千坪草原上一起立下幸福婚約，只要於舉辦婚宴前12個月完成簽約付定，即贈送戶外證婚儀式乙式（價值$68,000+10%），就是要讓新人可以在淡水山河美景的襯托下，完成甜蜜終生大事。

宴席總消費金額達$75萬，即贈價值逾7萬元的戶外證婚儀式乙式，附贈內容一點也不馬虎，包含證婚浪漫佈置、戶外音響設備、迎賓雞尾酒會50人份，另外還有證婚企劃、主持司儀，專屬婚禮管家以及專業音控人員，盼望從新人到賓客都可以享受在甜蜜氛圍裡。

即日起至2024/06/30止，下訂2024年~2025年將捷金鬱金香酒店喜宴專案；

擁有浪漫的白色建築．寬廣的綠草皮．絕美的淡水景致的將捷金鬱金香酒店，戶外證婚儀式有位於酒店RF的「望高樓」，擁有360度寬闊視野，能眺望淡水天地大美至景，溫柔迴廊呼應飯店純白浪漫聖地，設置有藝術家設計象徵宇宙與世間之愛的愛心雕塑，在淡水河與觀音山的環抱下，為新人留下見證幸福感動的印記。；或是選擇有新娘捧花意象的「貝殼廳」外木棧平台，以千坪草坡及純白建築為背景，象徵著堅定不渝和永遠的誓言。不管在哪一個場地，都能享有專業設備和貼心服務，就是希望每一對新人的重要時刻在將捷金鬱金香酒店的陪伴下，攜手約定邁向幸福人生下個階段。詳細資訊請洽專線：(02)2620-3968

►於婚宴12個月前完成簽約付定，即贈送戶外證婚儀式乙式（價值$68,000+10%）

即日期至2024/06/30止，下訂2024年~2025年將捷金鬱金香酒店喜宴專案；

【2024年 將捷金鬱金香酒店婚宴早鳥優惠專案】

宴席總消費金額達$75萬，即贈送戶外證婚儀式乙式。

專案備註：

1.限定訂購2024-2025年【典藏婚宴專案】起桌價20,999元+10%起。

2.早鳥優惠為【全新訂席】訂單限定，已下訂及簽約者恕不適用，不可追溯。

3.本活動僅限定此期間舉辦宴會之新人、若因諸繁因素延期，將取消早鳥加碼送優惠，恕不延期使用。

4.恕不與其他優惠合併使用。

5.飯店保留專案修訂與變更權利，恕不另行通知。

6.戶外證婚地點與宴客地點綁定，如下訂【貝殼廳】宴客，證婚地點為【埔頂草坡】旁木棧平台；下訂其他宴客場地，證婚地點則為【望高樓】。(詳細資訊請來電詢問)

更多活動訊息 請上

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/