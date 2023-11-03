對未來提心吊膽 反而會陷入焦慮的漩渦

焦慮的人習慣將視線放在未來，尤其是那些可能發生的負面經歷或事件，妄想掌握那無法預測的人生。當我們費盡心力，試圖去控制未來的所有細節時，焦慮的情緒就會隨之浮現。例如對未來房價的漲跌感到憂心、害怕自己可能感染新冠病毒而不敢出門，或是擔心在會議上遇到臨時提問等。

這類型的人，雖然身處的時空是現在，但心卻已飛到了未來。由於眼下的行為都會受到不確定的未來影響，因此很難充實地活在當下，陷入焦慮的可能性也就相當高。事實上，焦慮是一種能夠自我保護的正常情緒反應，它會在感知到危險時對我們發出警告，以便做好因應的準備，在不斷變化的環境中維護自身安全。然而，如果一味地把焦點置於未來，反而會陷入焦慮的漩渦，導致未來一步步吞噬現在。

想好好生活，躲過一切變數的心

嚴重焦慮的人，就算眼下的生活沒有問題，也會每天都過得惴惴不安，對當前的日常感到不滿。因為他們覺得自己若不立刻採取某種行動，不安的未來就會馬上降臨。其實，焦慮也和憂鬱一樣，都源自於想好好生活的渴望，也就是如果想過得好，現在就必須提前布局，做出某些修正。然而，未來如果強烈地吞噬現在，將導致我們難以專注地活在當下。

焦慮屬於一種未來指向的情緒，是在面對無法預測的未來時，針對某種可能性所產生的感情，亦即對未來不確定性的感受。不確定性耐受度低的人，在面對未知的情況時，會將焦點過度集中於負面結果，隨之感到擔心與焦慮，最終招來更糟的局面。未來對每個人而言都是不確定的，但對此耐受度低的人，卻希望對所有細節做出明確的決定，以求掌握那無法預測的未來。由於這種想法本身就不可能成功，所以他們會開始變得焦慮，在反覆的嘗試之下，情況也益發惡化。

焦慮的核心在於擔憂，也就是思考未來可能發生的事件。在不確定的情況下，為了避開潛在的威脅和負面情緒，我們會使用「擔憂」這樣的方式進行應對，誤以為擔心就可以減少負面事件發生的機率，然後找到更佳的解決方案。不過，擔憂其實只會製造並催化問題的產生，因為它將帶來更多的負面思考，加重焦慮的情緒。就像這樣，當我們的心停駐在未來時，情緒就會變得焦慮，隨之招來一連串的不安。

和憂鬱相同，焦慮形成的原因既複雜又多樣，有可能是與生俱來的氣質，也可能來自於遺傳。若母親經常感到焦慮，孩子會在耳濡目染下受影響；巨大的壓力或心理創傷等，也是引發焦慮的因素。此外，即使內心專注於過去和現在，也無法完全避免焦慮的侵襲。不過，若造成焦慮的原因是對未來過度糾結，那麼只要努力把視線轉移到現在即可，這麼做相對容易從焦慮中解放。

不容忽視的嚴重問題

焦慮對我們來說是相對熟悉的精神科用語，在日常生活裡，像是考試前感到緊張，或者有重要的發表時，我們都經常使用到這個詞彙。「焦慮」在辭典中的定義是「心神不寧，提心吊膽」，或許正因如此，相較於其他的心理問題，人們把焦慮這樣的心理狀態看得較輕微。在提到憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症時，人們多會以嚴肅的態度去處理，但面對社交恐懼症、恐慌症等與焦慮有關的症狀時，就不覺得是嚴重的問題。此外，人們傾向將焦慮視為個人的性格特質，而非心理問題或情緒障礙。比起建議患者前往醫院求助，更常說的反倒是「你的性格本來就敏感又不穩定」，以致於焦慮的問題很容易被忽視。

處於焦慮中的人，無法準確地辨識自己的不安程度，難以判斷這種焦慮是一般人的日常感受，還是已超過正常的基準。甚至還有許多人根本不知道自己經歷的情緒叫作焦慮，只是一味地用疲憊、痛苦等詞彙來表現。焦慮有一種不顯於外的特徵，雖然當事者的內心已呈現戰爭狀態，但外表卻完全看不出來，就像是一座無聲的戰場。

曾經有位來談著主訴的問題是憂鬱，剛開始透過心理評估和面談，判斷出的結果是「患者處於嚴重的憂鬱狀態，但焦慮程度輕微」。不過，隨著諮商排程的推進，來談者內心潛藏的焦慮開始顯露了出來。我漸漸發現，如果要協助對方恢復心理健康，應該要把重心放在焦慮，而不單只是排解憂鬱。焦慮的特徵就在這裡，陷入焦慮狀態的人，經常不清楚自己是否感到焦慮，而且從表面上也很難分辨，這正是我們不能輕忽焦慮的原因。