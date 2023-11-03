立冬養生六大提醒 睡前泡腳好處多

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每年的陽曆11月8日左右為立冬。立冬，是冬季的第一個節氣，也是24節氣中最重要的八個節氣之一，它清晰準確的標誌了由秋轉冬的過程。

在農曆上習慣將這一天作為冬天的開始。在《月令七十二候集解》上說：「立開始也，冬終也，萬物收藏也。」也就是說冬是一年的終了，隨著這一節氣的到來，陽氣潛藏，陰氣盛極，草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發做準備。

立冬養生之飲食調理

．立冬要補冬

「立冬」代表著冬季的開始。「冬者，天地閉藏，水冰地坼」，立冬之後，陽氣潛藏，陰氣盛極，草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物生長逐漸停止。中醫云：「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」為了適應氣候季節性變化，需要調整飲食，以增強體質以抵禦嚴寒。

冬令進補是中國歷史悠久的民間習俗之一，有諺語云：「今年冬令進補，明年三春打虎。」冬天是一年四季中保養、積蓄的最佳時機，立冬之後，人體的消化吸收功能相對增強，適當進補不但能提高機體的抗病能力，還可以養精蓄銳，為來年春天乃至全年的健康打下基礎，因此，俗話說「三九補一冬，來年無病痛」。

立冬後進補的方法主要有兩種：一是食補，二是藥補。俗語說：「藥補不如食補」，食補在冬季調養中更為重要。寒冷的冬天，一般人可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱魚等禦寒力強的甘溫食物。也可以食藥結合，把花旗參、高麗參或是黨參、川七等切成片，包在雞、鴨肚之中縫好合燉，這對正處於骨骼生長期的小孩特別有益。

但需要大家注意的一點是，補冬也需使腸胃有個適應過程。進補時，最好先做引補，一般來說，可先選用燉牛肉紅棗、花生仁加紅糖，亦可煮些生薑大棗牛肉湯來吃，以調整脾胃功能。

．維他命C不可缺

立冬以後，又開始進入蔬菜的淡季，蔬菜的數量既少，品種也較單調。因此，往往一個冬季過後，人體會出現維他命不足、缺乏維他命Ｃ的狀況。維他命C是一種活性很強的物質，影響機體的重量氧化還原過程，是機體代謝不可缺少的一種物質。冬季維他命C平均值低下，會導致人發生口腔潰瘍、牙根腫痛、出血、大便祕結等症狀，甚至會誘發疾病而致人死亡。

研究證明，維他命C營養價值高，使人體增強對低溫環境的耐受力，加快適應過程，富含維他命C的飲食還有助於防止心肌梗死、中風等疾病的發生。據統計，讓患者每日額外服用60毫克維他命C，可使其血中的纖維蛋白原濃度降低，使心肌缺血的危險性減少10%。

因此，立冬之後應增加多維他命C的攝取量，食用諸如柑橘、柿子、油菜、豆芽菜等含維他命C豐富的水果及蔬菜。冬天綠葉菜相對減少，可適當吃些薯類，如甘薯、馬鈴薯等，它們均富含維他命Ｃ。而且多吃薯類，不僅可補充維他命，還有清內熱、去瘟毒作用。此外，在冬季也可口服維他命C片劑以補充人體維他命Ｃ的需求。

．混合飲食更長壽

立冬以後氣溫開始明顯下降，人們身體的代謝率降低，皮膚血管收縮，散熱較少，身體的抵抗力也會隨之下降。為了禦風防寒，人們有偏嗜高蛋白、高脂和高糖的食物，不吃或少吃粗糧、蔬菜、瓜果的傾向。

而且，隨著人們日常生活水準不斷提高，有些人就一味追求「食不厭精、膾不厭細」，以為只有吃雞鴨魚肉、山珍海味，或者只吃精緻澱粉才能攝取足夠的營養。其實這是一個思想的誤區，飽食精、葷，結構單一的膳食習慣，不但會使人因發胖誘發動脈硬化、高血壓、冠心病等，還會使人容易患缺鐵性貧血、維他命缺乏症、便祕、口角炎、牙齦出血等症。

中國古代醫著很早就提出了「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」的雜食思想。所謂「雜食」，就是粗糧、細糧混雜吃，葷菜、素菜搭配吃。

南朝醫學陶弘景在《養性延命錄》中總結了前人在養生實踐中的得失，寫出了「田夫壽、膏粱夭」的警世之語。這就是在告訴人們，在飲食調理上，不要一味追求肥肉精糧，而應提倡雜食，即混合飲食，反對偏食，注意糧豆、米麵混食，並適當輔以包括肥肉在內的各種動物性食品。只有食物多樣化、精粗搭配、葷素兼吃的「雜食」，才是延年益壽的真正良方。

立冬養生之防病抗病

．冬天睡前泡泡腳

醫學典籍記載：「人之有腳，猶似樹之有根，樹枯根先竭，人老腳先衰。」因而早在幾千年前，人們就很重視對雙足的鍛鍊和保養，並運用泡腳的方式來防病治病。民間有一種說法，叫「春天洗腳，升陽固脫；夏天洗腳，溼邪乃除；秋天洗腳，肺腑潤育；冬天燙腳，丹田暖和」。立冬時節睡覺前，先用溫水泡洗雙腳，不僅能祛汙垢、禦寒保暖，還對強身健體，防病治病具有良好的功效。

中醫學認為，人體五臟六腑在腳上都有相應的穴位。腳部是足三陰經的起始點，又是足三陽經的終止點，僅僅踝關節以下的穴位就多達60個。如果經常用溫水洗腳，能刺激足部穴位，加速血液循環，調整臟腑，舒筋活絡，從而達到強身健體、祛病除邪的目的。俗話說「熱水洗腳，勝吃補藥」也就來源於此。

此外，在泡腳的同時還可以對腳進行按摩。泡腳時不斷用手按摩湧泉穴（位於足掌心，卷足時足前部凹陷處）及太溪穴（內踝高點與跟腱之間凹陷處），對降低血壓和人們的日常保健都大有裨益。

．冠心患者當心寒冷侵襲

立冬之後，天氣日漸寒冷，冠心病患者必須警惕寒冷的侵襲。由於「冷鋒過境」，容易誘發心肌缺血、缺氧而導致心絞痛甚至心肌梗塞等病症，因此，對於冠心病患者來說，防寒保暖立冬後的第一要務。

立冬後，冠心病患者一定要適時增添衣服，衣服鞋帽等要求柔軟而保暖，切不可為了美觀而薄衣禦寒。同時，冬天換衣、洗澡時也應注意避免室內的溫度過低。

立冬後，除了適時添加衣褲保暖外，對於冠心病患者來說，手部保暖同樣不可忽視。因為即使衣褲穿得很暖和，但如果手部受到寒冷刺激，仍可能引起血管收縮及心跳過慢，使血壓、心率等發生變化。因此冠心病患者在寒冷的天氣外出時，應戴上手套。在選用手套時，建議盡量選擇輕軟的皮毛、棉絨、絨線手套，同時手套大、小一定要適宜，以免太大達不到保暖效果，或太小使手部血液循環受阻，反而引起不適。

此外，為了保暖，冠心病患者還應避免用冷水洗臉，以免因冷水的突然刺激而誘發心絞痛；在洗衣、洗菜時，應盡量用溫水，而不要把手長時間泡在冷水裡。

．立冬進行日光浴

傳統中醫學十分重視陽光對人體健康的作用，認為常晒太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季，由於大自然處於「陰盛陽衰」狀態，人應順應自然，增補陽氣，所以，冬天應常晒太陽，多進行日光浴，以達到壯人陽氣、調和陰陽、溫通經脈的作用。曹慈山《老老恆言》裡說：「背日光而坐，列子謂『負日之暄』也，脊梁得有微暖，能使遍體和暢。日為太陽之精，其光壯人陽氣。」

現代醫學研究發現，陽光中的紫外線能促進黑色素生長，使皮膚角質層增厚，阻礙病毒、細菌等有害物質侵入皮膚。直射的紫外線能直接殺死細菌和病毒，散射的紫外線能削弱病毒和細菌活動，抑制其生長繁殖。而且陽光中的紫外線還能使人體皮膚中的7-脫氫膽固醇轉變成維他命D，因此，日光浴也是預防和治療佝僂病的好方法。

另外，陽光中的可見光部分還可增強情緒活動，提高人的情緒。 當然，立冬時節進行日光浴時，也不可過度曝晒，以免紫外線輻射過度引起人體皮膚衰老，甚至引發皮膚癌。每天晒太陽的時間，一般以30～60分鐘為宜。同時，在進行日光浴時，還須注意保護頭和眼睛，以免由於過度曝晒引起頭暈目眩，倦怠乏力。